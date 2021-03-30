От коронавируса умер известный украинский продюсер
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. От коронавируса умер украинский продюсер, бывший генеральный продюсер “Первого канала” Александр Серый. Об этом в Facebook написали знакомые продюсера, пишет УНН.
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“Саша! Нет слов. Как же так ... Не могу поверить. Обсуждали только спектакли, проекты ... Ты же такой умный, такой профессиональный, такой правильный, такой молодой и такой душевный. Ты же сказал, что все будет хорошо. Плача ”, - написала эксперт телевизионных социальных проектов Марины Кинах.
Также информацию подтвердил бизнесмен Александр Меламуд, который сказал, что Серый определенное время боролся с коронавируса, однако болезнь оказалась сильнее.
Справка
Александр Серый родился в 1962 году во Львове, учился там в музыкальной школе имени Крушельницкой, затем — в Донецкой государственной консерватории имени Прокофьева.
Был продюсером таких исполнителей — Ассоль, Алекса, Do-ping, Юлия Лотоцкая, Марьяна, Игорь Закус, Саша Дюма. Возглавлял компанию ICMG, которая в 2007 году организовала выступление исполнителя Маркуса Миллера из США.
В течение многих лет Александр был режиссером Международного легкоатлетического турнира “Zepter — Звезды шеста”. Он же организовал и провел такие громкие акции, как “Мисс Европа” 2006 и бенефис Анастасии Волочковой.