От коронавируса умер известный украинский продюсер

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“Саша! Нет слов. Как же так ... Не могу поверить. Обсуждали только спектакли, проекты ... Ты же такой умный, такой профессиональный, такой правильный, такой молодой и такой душевный. Ты же сказал, что все будет хорошо. Плача ”, - написала эксперт телевизионных социальных проектов Марины Кинах.

Также информацию подтвердил бизнесмен Александр Меламуд, который сказал, что Серый определенное время боролся с коронавируса, однако болезнь оказалась сильнее.

Справка

Александр Серый родился в 1962 году во Львове, учился там в музыкальной школе имени Крушельницкой, затем — в Донецкой государственной консерватории имени Прокофьева.

Был продюсером таких исполнителей — Ассоль, Алекса, Do-ping, Юлия Лотоцкая, Марьяна, Игорь Закус, Саша Дюма. Возглавлял компанию ICMG, которая в 2007 году организовала выступление исполнителя Маркуса Миллера из США.

В течение многих лет Александр был режиссером Международного легкоатлетического турнира “Zepter — Звезды шеста”. Он же организовал и провел такие громкие акции, как “Мисс Европа” 2006 и бенефис Анастасии Волочковой.