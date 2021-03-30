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Від коронавірусу помер відомий український продюсер

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Від коронавірусу помер український продюсер, колишній генеральний продюсер “Першого каналу” Олександр Сірий. Про це у Facebook написали знайомі продюсера, пише УНН.

Цитата

“Саша! Немає слів. Як же так... Не можу повірити. Обговорювали тільки спектаклі, нові проекти... Ти ж такий розумний, такий професійний, такий правильний, такий молодий і такий душевний. Ти ж сказав, що все буде добре. Плачу”, — написала експерт телевізійних соціальних проектів Марини Кінах.

Також інформацію підтвердив бізнесмен Олександр Меламуд, який і сказав, що Сірий певний час боровся із коронавірусом, проте хвороба виявилася сильнішою.

Довідково

Олександр Сірий народився у 1962 році у Львові, навчався там у музичній школі імені Крушельницької, згодом — у Донецькій державній консерваторії імені Прокоф’єва.

Був продюсером таких виконавців — Ассоль, Алекса, Do-ping, Юлія Лотоцька, Мар’яна, Ігор Закус, Саша Дюма. Очолював компанію ICMG, яка у 2007 році організувала виступ виконавця Маркуса Міллера зі США.

Протягом багатьох років Олександр був режисером Міжнародного легкоатлетичного турніру “Zepter — Зірки жердини”. Він же організував і провів такі гучні акції, як “Міс Європа” 2006 і бенефіс Анастасії Волочкової.

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