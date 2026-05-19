Вэнс заявил, что в переговорах по Ирану достигнут «значительный прогресс»

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Джей Ди Вэнс сообщил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном. Главной целью США остается полное отсутствие ядерного оружия у Тегерана.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил во вторник, что Соединенные Штаты и Иран достигли значительного прогресса в своих переговорах, и ни одна из сторон не хочет видеть возобновления военной кампании. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Мы считаем, что достигли значительного прогресса. Мы считаем, что иранцы хотят заключить сделку

— сказал Вэнс.

Он отметил, что разговаривал с Трампом, который подчеркнул, что главный вопрос для США заключается в том, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие. Если это произойдет, сказал Вэнс, страны Персидского залива захотят иметь собственное оружие, а затем и другие страны мира.

Мы хотим, чтобы количество стран, обладающих ядерным оружием, было небольшим, и именно поэтому Иран не может иметь ядерное оружие

— добавил Вэнс.

По его словам, США хотят, чтобы Иран сотрудничал с Вашингтоном над процессом, который будет гарантировать, что иранцы не будут восстанавливать свой ядерный потенциал в ближайшие годы.

Именно этого мы пытаемся достичь в переговорах

— отметил Вэнс.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио на этой неделе примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО в Швеции на фоне обеспокоенности европейских союзников из-за планов Вашингтона сократить военное присутствие в Европе и непоследовательной позиции президента Дональда Трампа в отношении Альянса.

