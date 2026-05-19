Вэнс заявил, что в переговорах по Ирану достигнут «значительный прогресс»
Киев • УНН
Джей Ди Вэнс сообщил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном. Главной целью США остается полное отсутствие ядерного оружия у Тегерана.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил во вторник, что Соединенные Штаты и Иран достигли значительного прогресса в своих переговорах, и ни одна из сторон не хочет видеть возобновления военной кампании. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Мы считаем, что достигли значительного прогресса. Мы считаем, что иранцы хотят заключить сделку
Он отметил, что разговаривал с Трампом, который подчеркнул, что главный вопрос для США заключается в том, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие. Если это произойдет, сказал Вэнс, страны Персидского залива захотят иметь собственное оружие, а затем и другие страны мира.
Мы хотим, чтобы количество стран, обладающих ядерным оружием, было небольшим, и именно поэтому Иран не может иметь ядерное оружие
По его словам, США хотят, чтобы Иран сотрудничал с Вашингтоном над процессом, который будет гарантировать, что иранцы не будут восстанавливать свой ядерный потенциал в ближайшие годы.
Именно этого мы пытаемся достичь в переговорах
Напомним
