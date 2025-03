Болельщики установили рекорд, выбросив на лед более 34 тысяч мягких игрушек во время матча

Встреча состоялась на арене Giant Center в Хёрши и завершилась победой хозяев со счетом 6:3. Собранные игрушки разойдутся по 30 местным благотворительным учреждениям и детским домам.

Teddy bear toss — популярная ежегодная благотворительная акция, которая впервые была проведена в 1993 году. Болельщики приносят на матч различные мягкие игрушки, которые нужно будет выбросить на лед, когда хозяева забросят свою первую шайбу. Эта традиция распространилась по всему миру, кроме Национальной хоккейной лиги, которая не приветствует бросание на лед посторонних предметов.

Предыдущий рекорд по количеству собранных мягких игрушек был установлен в 2015 году во время матча “Калгари” в Западной хоккейной лиге. Тогда удалось собрать 25 тысяч 17 игрушек.

