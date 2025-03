Вболівальники встановили рекорд, викинувши на лід більше 34 тисяч м'яких іграшок під час матчу

Зустріч відбулася на арені Giant Center в Хьорші і завершилася перемогою господарів з рахунком 6:3. Зібрані іграшки розійдуться по 30 місцевим благодійним установам і дитячим будинкам.

Teddy bear toss — популярна щорічна благодійна акція, яка вперше була проведена в 1993 році. Вболівальники приносять на матч різні м’які іграшки, які потрібно буде викинути на лід, коли господарі закинуть свою першу шайбу. Ця традиція поширилася по всьому світу, крім Національної хокейної ліги, яка не вітає кидання на лід сторонніх предметів.

Попередній рекорд за кількістю зібраних м’яких іграшок був встановлений в 2015 році під час матчу “Калгарі” у Західній хокейній лізі. Тоді вдалося зібрати 25 тисяч 17 іграшок.

We can watch this a thousand times #TeddyBearTossHershey pic.twitter.com/aonDNfOsjw

— Hershey Bears (@TheHersheyBears) 2 грудня 2018 р.