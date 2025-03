Грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС

"Грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman совершил пристыковку к модулю Unity космической станции в 7:31 утра сегодня, когда оба космических аппарата двигались над восточным Китаем", - говорится в сообщении.

Стыковка была осуществлена ​​с помощью руки-манипулятора Canadarm2.

Как сообщал УНН, 17 ноября из американского космодрома "Уоллопс" в штате Вирджиния была запущена ракета-носитель Antares, основная конструкция первой степени которой разрабатывается и производится в Украине, с грузовым кораблем Cygnus.

Грузовой корабль доставил на МКС около 3,4 тонн грузов.

The @NorthropGrumman Cygnus cargo ship was bolted onto the space station's Unity module at 7:31 am ET today as both spacecraft orbited above eastern China . https://t.co/qqnQQ851Sd pic.twitter.com/TEejGXi8yo

- Intl. Space Station (@Space_Station) 19 ноября 2018

. @northropgrumman 's #Cygnus spacecraft arrived at @Space_Station , this morning, delivering 7,400 pounds of cargo - including some exciting ISS National Lab science! pic.twitter.com/Vv8lURyU4U

- ISS National Lab (@ISS_CASIS) 19 ноября 2018

Mission controllers are now maneuvering the @NorthropGrumman Cygnus in the grips of Canadarm2 for installation to the Unity module. Watch live now on @NASA TV ... https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/CxazFPjNrd

- Intl. Space Station (@Space_Station) 19 ноября 2018