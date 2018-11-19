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Вантажний корабель Cygnus пристикувався до МКС

Вантажний корабель Cygnus пристикувався до МКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Вантажний корабель Cygnus в понеділок здійснив успішне пристикування до Міжнародної космічної станції (МКС), передає УНН з посиланням на повідомлення сторінку МКС у Twitter.

"Вантажний корабель Cygnus компанії Northrop Grumman здійснив пристикування до модуля Unity космічної станції о 7:31 ранку сьогодні, коли обидва космічні апарати рухались над східним Китаєм", - йдеться в повідомленні.

Стиковка була здійснена за допомогою руки-маніпулятора Canadarm2.

Як повідомляв УНН, 17 листопада з американського космодрому "Воллопс" у штаті Вірджинія була запущена ракета-носій Antares, основна конструкція першого ступеня якої розробляється і виготовляється в Україні, з вантажним кораблем Cygnus.

Вантажний корабель доставив на МКС близько 3,4 тонн вантажів.

The @NorthropGrumman Cygnus cargo ship was bolted onto the space station’s Unity module at 7:31am ET today as both spacecraft orbited above eastern China. https://t.co/qqnQQ851Sd pic.twitter.com/TEejGXi8yo

— Intl. Space Station (@Space_Station) 19 листопада 2018 р.

.@northropgrumman's #Cygnus spacecraft arrived at @Space_Station, this morning, delivering 7,400 pounds of cargo--including some exciting ISS National Lab science! pic.twitter.com/Vv8lURyU4U

— ISS National Lab (@ISS_CASIS) 19 листопада 2018 р.

Mission controllers are now maneuvering the @NorthropGrumman Cygnus in the grips of Canadarm2 for installation to the Unity module. Watch live now on @NASA TV... https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/CxazFPjNrd

— Intl. Space Station (@Space_Station) 19 листопада 2018 р.

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