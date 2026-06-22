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В Житомирской области из-за атаки дронов РФ вспыхнули пять лесных пожаров

Киев • УНН

 • 1502 просмотра

В Житомирской области в результате российской атаки дронов возникло пять лесных пожаров общей площадью более трех гектаров. Тушение осложняли жара и сильный ветер, к работе привлекли более 40 лесников и 8 пожарных машин.

В Житомирской области из-за атаки дронов РФ вспыхнули пять лесных пожаров

В Житомирской области в результате российской дроновой атаки в течение выходных возникло пять лесных пожаров. Общая площадь возгораний превысила три гектара. Об этом сообщили в ГП "Леса Украины", пишет УНН.

Огонь охватил леса Коростенского, Коростышевского, Барановского и Звягельского лесничеств. Общая площадь пожаров составила более 3 гектаров

- говорится в сообщении.

Тушение осложняла жаркая погода и сильный ветер. Из-за этого огонь распространялся очень быстро, а лесникам приходилось работать в сложных условиях, в частности из-за риска повторной детонации.

К ликвидации пожаров привлекли большое количество техники и людей. На местах работали 8 пожарных машин, 3 пожарных модуля, 5 тракторов и более 40 работников лесной охраны.

Большинство возгораний удалось остановить к вечеру воскресенья. Лесники постоянно контролировали ситуацию, чтобы не допустить распространения огня на большие площади.

Во время работы одна из рейдовых групп заметила, что вражеские дроны летели очень низко – примерно на высоте 40 метров над землей. Это создавало дополнительную опасность.

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Ольга Розгон

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