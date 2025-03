В Украину прибыли системы NASAMS и Aspide - Резников

Цитата

"Смотрите, кто здесь! В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide! Это оружие значительно укрепит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать вражеские цели, атакующие нас. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США", - отметил Резников.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

Эти weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain и США. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg

Ранее в Пентагоне сообщали, что США передадут Украине восемь систем NASAMS.