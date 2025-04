В Україну прибули системи NASAMS та Aspide - Резніков

Цитата

"Дивіться, хто тут! В Україну прибули ЗРК NASAMS та Aspide! Ця зброя значно зміцнить українську армію і зробить наше небо безпечнішим. Ми продовжуватимемо збивати ворожі цілі, що атакують нас. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США", - зазначив Резніков.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

Доповнення

Раніше у Пентагоні повідомляли, що США передадуть Україні вісім систем NASAMS.