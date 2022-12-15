В Украине арестовали ряд ТРЦ и лакшери отелей, которые принадлежат россиянам
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Суд арестовал семь лакшери отелей и два торговых центра, которыми фактически владеют граждане россии. В частности, речь идет о заместителе главы госдумы российской федерации Александре Бабакове. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.
Цитата
"По материалам Государственного бюро расследования суд арестовал семь отелей и два торговых центра, которыми фактически владеют граждане государства-агрессора", – говорится в сообщении.
Детали
В частности, определением Печерского районного суда Киева наложены аресты с запретом отчуждения на гостиницы:
• Premier Palace Hotel (г. Киев)
• Premier Hotel Rus (г. Киев)
• Premier Hotel Lybid и Premier Hotel Slavutych (г. Киев)
• Premier Hotel Dnister (г. Львов)
• Premier Hotel Odessa (г. Одесса)
• Premier Compass Hotel Oleksandriya (г. Александрия)
• помещения ТВК "Метроград" и ТРЦ "Метрополис" (г. Киев)
Также наложен арест на корпоративные права предприятий, которые являются владельцами этих объектов недвижимости.
"ГБР в тесном взаимодействии с Офисом генерального прокурора установило, что номинальными бенефициарными владельцами указанных объектов являются иностранные граждане и компании-нерезиденты, непосредственно связанные с гражданами страны-агрессора. В том числе речь идет о высокопоставленных должностных лицах и депутатах госдумы российской федерации", – говорится в сообщении.
Вероятно, это владелец московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер, вице-спикер госдумы рф Александр Бабаков и представитель российского криминалитета, так называемый "вор в законе", Михаил Воеводин.
Установлено, что участники этой организации противоправно завладели частью энергетической критической инфраструктуры Украины (облэнерго) и другими бизнесами страны.
В ГБР напомнили, что 11 ноября 2022 Печерский районный суд города Киева арестовал доли в стратегических украинских предприятиях (Житомироблэнерго, Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Черновцыоблэнерго и Ровнооблэнерго) и ценные бумаги, конечными владельцами которых могут быть эти же лица.
Добавим
30 ноября 2022 года работники ГБР сообщили о подозрении по части третьей статьи 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") заместителю главы государственной думы российской федерации Александру Бабакову, который проголосовал за ряд федеральных законов по включению Запорожской, Херсонской области и Автономной Республики Крым в состав российской федерации как вновь образованных субъектов федеративной республики.