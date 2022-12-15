В Украине арестовали ряд ТРЦ и лакшери отелей, которые принадлежат россиянам

ukru
Эксклюзив
16:00 • 62252 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 123647 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 129389 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 108750 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103128 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 88871 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110818 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136037 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122974 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136712 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра

ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра

14 марта, 09:16 • 34905 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 129583 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115499 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 72431 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 64560 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227053 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 257612 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196025 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 201477 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 236845 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 72431 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115499 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118624 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126187 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141330 просмотра
Актуальное
В Украине арестовали ряд ТРЦ и лакшери отелей, которые принадлежат россиянам

В Украине арестовали ряд ТРЦ и лакшери отелей, которые принадлежат россиянам

Киев • УНН

 • 509313 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Суд арестовал семь лакшери отелей и два торговых центра, которыми фактически владеют граждане россии. В частности, речь идет о заместителе главы госдумы российской федерации Александре Бабакове. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

Цитата

"По материалам Государственного бюро расследования суд арестовал семь отелей и два торговых центра, которыми фактически владеют граждане государства-агрессора", – говорится в сообщении.

Детали

В частности, определением Печерского районного суда Киева наложены аресты с запретом отчуждения на гостиницы:

• Premier Palace Hotel (г. Киев)

• Premier Hotel Rus (г. Киев)

• Premier Hotel Lybid и Premier Hotel Slavutych (г. Киев)

• Premier Hotel Dnister (г. Львов)

• Premier Hotel Odessa (г. Одесса)

• Premier Compass Hotel Oleksandriya (г. Александрия)

• помещения ТВК "Метроград" и ТРЦ "Метрополис" (г. Киев)

Также наложен арест на корпоративные права предприятий, которые являются владельцами этих объектов недвижимости.

"ГБР в тесном взаимодействии с Офисом генерального прокурора установило, что номинальными бенефициарными владельцами указанных объектов являются иностранные граждане и компании-нерезиденты, непосредственно связанные с гражданами страны-агрессора. В том числе речь идет о высокопоставленных должностных лицах и депутатах госдумы российской федерации", – говорится в сообщении.

Вероятно, это владелец московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер, вице-спикер госдумы рф Александр Бабаков и представитель российского криминалитета, так называемый "вор в законе", Михаил Воеводин.

Установлено, что участники этой организации противоправно завладели частью энергетической критической инфраструктуры Украины (облэнерго) и другими бизнесами страны.

В ГБР напомнили, что 11 ноября 2022 Печерский районный суд города Киева арестовал доли в стратегических украинских предприятиях (Житомироблэнерго, Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Черновцыоблэнерго и Ровнооблэнерго) и ценные бумаги, конечными владельцами которых могут быть эти же лица.

Добавим

30 ноября 2022 года работники ГБР сообщили о подозрении по части третьей статьи 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") заместителю главы государственной думы российской федерации Александру Бабакову, который проголосовал за ряд федеральных законов по включению Запорожской, Херсонской области и Автономной Республики Крым в состав российской федерации как вновь образованных субъектов федеративной республики.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы