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В Україні заарештували низку ТРЦ і лакшері готелів, які належать росіянам

В Україні заарештували низку ТРЦ і лакшері готелів, які належать росіянам

Київ • УНН

 • 509316 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Суд заарештував сім лакшері готелів та два торговельні центри, якими фактично володіють громадяни росії. Зокрема, йдеться про заступника голови держдуми російської федерації Олександра Бабакова. Про це повідомляє ДБР, передає УНН.

Цитата

"За матеріалами Державного бюро розслідування суд арештував сім готелів та два торгових центри, якими фактично володіють громадяни держави-агресора", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, ухвалою Печерського районного суду Києва накладено арешти із забороною відчуження на готелі:

• Premier Palace Hotel (м. Київ)

• Premier Hotel Rus (м. Київ)

• Premier Hotel Lybid та Premier Hotel Slavutych (м. Київ)

• Premier Hotel Dnister (м. Львів)

• Premier Hotel Odessa (м. Одеса)

• Premier Compass Hotel Oleksandriya (м. Олександрія)

• приміщення ТВК "Метроград" та ТРЦ "Метрополіс" (м. Київ)

Також накладено арешт на корпоративні права підприємств, які є власниками цих об’єктів нерухомості.

"ДБР у тісній взаємодії з Офісом генерального прокурора встановило, що номінальними бенефіціарними власниками вказаних об’єктів є іноземні громадяни та компанії-нерезиденти, які безпосередньо пов’язані із громадянами країни-агресора. У тому числі йдеться про високопосадовців та депутатів держдуми російської федерації", - ідеться у повідомленні.

Імовірно, це власник московського футбольного клубу ЦСКА Євген Гінер, віцеспікер держдуми рф Олександр Бабаков і представник російського криміналітету, так званий "злодій у законі", Михайло Воєводін.

Встановлено, що учасники цієї організації протиправно заволоділи частиною енергетичної критичної інфраструктури України (обленерго) та іншими бізнесами країни.

У ДБР нагадали, що 11 листопада 2022 року Печерський районний суд міста Києва заарештував частки у стратегічних українських підприємствах (Житомиробленерго, Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Чернівціобленерго та Рівнеобленерго) та цінні папери, кінцевими власниками яких можуть бути ці ж особи.

Додамо

30 листопада 2022 року працівники ДБР повідомили про підозру за частиною третьою статті 110 Кримінального кодексу України ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України") заступнику голови державної думи російської федерації Олександру Бабакову, який проголосував за ряд федеральних законів щодо включення Запорізької, Херсонської області та Автономної Республіки Крим до складу російської федерації як новоутворених суб’єктів федеративної республіки.

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