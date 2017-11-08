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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 4203 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 65913 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133671 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108783 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111175 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109035 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101614 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Украине на 1 квадратный километр приходится 50 тыс. тонн отходов - министр

В Украине на 1 квадратный километр приходится 50 тыс. тонн отходов - министр

Киев  •  УНН

 • 18785 просмотра

КИИВ.8 ноября. УНН. В Украине накоплено около 36 млрд тонн отходов. Об этом во время заседания Кабинета министров сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, сообщает корреспондент УНН.

"В Украине нарастают объемы образования отходов, распространяются площади несанкционированных свалок. Наибольшая нагрузка на окружающую среду осуществляют химическая, угледобывающая, металлургическая промышленности, инфраструктура, сельского хозяйства", - отметил он.

По мнению министра, эти сектора экономики крайне медленно внедряют технологии переработки и повторного использования отходов.

"Ежегодно в Украине образуются около 10 тонн отходов на одного жителя страны, против 5 тонн, как это в странах Европейского Союза. Процент утилизации и обезвреживания отходов практически нулевой - в Украине накопилось около 36 млрд тонн отходов - более 50 тыс. тонн на 1 квадратный километр нашего государства", - сообщил министр.

По его словам, в Украине утилизация происходит лишь 30% промышленных и 4% объема бытовых отходов.

Напомним, в Европе действует депозитная (залоговая) система сбора тары. В Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%. К 2020 году такую ​​систему планирует ввести Белоруссия.

В Украине о такой системе пока только говорят. И хотя в ВР зарегистрирован уже соответствующий законопроект, который вводит систему без расходов государственного бюджета, нардепы не спешат его рассматривать.

Принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат, он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдается - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.

Украинские Национальные Новости

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