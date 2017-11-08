В Украине на 1 квадратный километр приходится 50 тыс. тонн отходов - министр
Киев • УНН
КИИВ.8 ноября. УНН. В Украине накоплено около 36 млрд тонн отходов. Об этом во время заседания Кабинета министров сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, сообщает корреспондент УНН.
"В Украине нарастают объемы образования отходов, распространяются площади несанкционированных свалок. Наибольшая нагрузка на окружающую среду осуществляют химическая, угледобывающая, металлургическая промышленности, инфраструктура, сельского хозяйства", - отметил он.
По мнению министра, эти сектора экономики крайне медленно внедряют технологии переработки и повторного использования отходов.
"Ежегодно в Украине образуются около 10 тонн отходов на одного жителя страны, против 5 тонн, как это в странах Европейского Союза. Процент утилизации и обезвреживания отходов практически нулевой - в Украине накопилось около 36 млрд тонн отходов - более 50 тыс. тонн на 1 квадратный километр нашего государства", - сообщил министр.
По его словам, в Украине утилизация происходит лишь 30% промышленных и 4% объема бытовых отходов.
Напомним, в Европе действует депозитная (залоговая) система сбора тары. В Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%. К 2020 году такую систему планирует ввести Белоруссия.
В Украине о такой системе пока только говорят. И хотя в ВР зарегистрирован уже соответствующий законопроект, который вводит систему без расходов государственного бюджета, нардепы не спешат его рассматривать.
Принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат, он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдается - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.