В Украине на 1 квадратный километр приходится 50 тыс. тонн отходов - министр

"В Украине нарастают объемы образования отходов, распространяются площади несанкционированных свалок. Наибольшая нагрузка на окружающую среду осуществляют химическая, угледобывающая, металлургическая промышленности, инфраструктура, сельского хозяйства", - отметил он.

По мнению министра, эти сектора экономики крайне медленно внедряют технологии переработки и повторного использования отходов.

"Ежегодно в Украине образуются около 10 тонн отходов на одного жителя страны, против 5 тонн, как это в странах Европейского Союза. Процент утилизации и обезвреживания отходов практически нулевой - в Украине накопилось около 36 млрд тонн отходов - более 50 тыс. тонн на 1 квадратный километр нашего государства", - сообщил министр.

По его словам, в Украине утилизация происходит лишь 30% промышленных и 4% объема бытовых отходов.

Напомним, в Европе действует депозитная (залоговая) система сбора тары. В Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%. К 2020 году такую ​​систему планирует ввести Белоруссия.

В Украине о такой системе пока только говорят. И хотя в ВР зарегистрирован уже соответствующий законопроект, который вводит систему без расходов государственного бюджета, нардепы не спешат его рассматривать.

Принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат, он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдается - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.