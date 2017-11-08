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В Україні на 1 квадратний кілометр припадає 50 тис. тонн відходів - міністр

В Україні на 1 квадратний кілометр припадає 50 тис. тонн відходів - міністр

Київ • УНН

 • 18791 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні накопичено близько 36 млрд тонн відходів. Про це під час засідання Кабінету міністрів сказав міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, повідомляє кореспондент УНН.

"В Україні наростають обсяги утворення відходів, поширюються площі несанкціонованих звалищ. Найбільше навантаження на довкілля здійснюють хімічна, вугледобувна, металургійна промисловості, інфраструктура, сільського господарства", - зазначив він.

На думку міністра, ці сектори економіки вкрай повільно впроваджують технології переробки та повторного використання відходів.

"Щороку в Україні утворюються близько 10 тонн відходів на одного мешканця країни, проти 5 тонн, як це є в країнах Європейського Союзу. Відсоток утилізації та знешкодження відходів практично нульовий - в Україні накопичилося близько 36 млрд тонн відходів - понад 50 тис. тонн на 1 квадратний кілометр нашої держави", - повідомив міністр.

За його словами, в Україні утилізація відбувається лише 30% промислових та 4% обсягу побутових відходів.

Нагадаємо, в Європі діє депозитна (заставна) система збору тари. У Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, у Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%. До 2020 року таку систему планує ввести Білорусія.

В Україні про таку систему поки що лише говорять. І хоча у ВР зареєстрований вже відповідний законопроект, який запроваджує систему без витрат державного бюджету, нардепи не поспішають його розглядати.

Принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат, він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здається - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

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