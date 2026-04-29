В Украине тариф на свет для населения останется без изменений до ноября
Киев • УНН
Кабмин продлил действие тарифа 4,32 грн за кВт-ч до 31 октября 2026 года. Для домов с электроотоплением в зимний период будет действовать льготная цена.
Кабинет министров продлил действие текущего тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.
Правительство продлило действие текущего тарифа для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года — 4,32 грн за кВт⋅ч. Это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются без изменений
Премьер заявила о поддержке домохозяйств, для которых электричество является основным источником тепла — дома и квартиры с электроотоплением, а также многоквартирные дома, не подключенные к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения.
Для них в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф — 2,64 грн за кВт⋅ч при потреблении до 2 000 кВт⋅ч в месяц, а при потреблении сверх этого объема цена — 4,32 грн за кВт⋅ч. Таким образом уменьшаем финансовую нагрузку на семьи - резюмировала Свириденко.
