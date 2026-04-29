Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
3.3м/с
37%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор

В Украине тариф на свет для населения останется без изменений до ноября

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Кабмин продлил действие тарифа 4,32 грн за кВт-ч до 31 октября 2026 года. Для домов с электроотоплением в зимний период будет действовать льготная цена.

Кабинет министров продлил действие текущего тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Правительство продлило действие текущего тарифа для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года —  4,32 грн за кВт⋅ч. Это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются без изменений 

- сообщила Свириденко.

Премьер заявила о поддержке домохозяйств, для которых электричество является основным источником тепла — дома и квартиры с электроотоплением, а также многоквартирные дома, не подключенные к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения. 

Для них в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф — 2,64 грн за кВт⋅ч при потреблении до 2 000 кВт⋅ч в месяц, а при потреблении сверх этого объема цена — 4,32 грн за кВт⋅ч. Таким образом уменьшаем финансовую нагрузку на семьи - резюмировала Свириденко.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Украина