В Украине тариф на свет для населения останется без изменений до ноября

Кабинет министров продлил действие текущего тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Правительство продлило действие текущего тарифа для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года — 4,32 грн за кВт⋅ч. Это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются без изменений - сообщила Свириденко.

Премьер заявила о поддержке домохозяйств, для которых электричество является основным источником тепла — дома и квартиры с электроотоплением, а также многоквартирные дома, не подключенные к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения.

Для них в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф — 2,64 грн за кВт⋅ч при потреблении до 2 000 кВт⋅ч в месяц, а при потреблении сверх этого объема цена — 4,32 грн за кВт⋅ч. Таким образом уменьшаем финансовую нагрузку на семьи - резюмировала Свириденко.

