В Украине ощутимо похолодает: синоптики дали прогноз погоды на 10 июня

Во вторник, 10 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков не предвидится, лишь в восточных областях местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ... днем 18-23°; в южной части и юго-восточных областях ... днем 24-29°. - говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Температура воздуха - 19-21°.

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