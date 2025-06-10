В Украине ощутимо похолодает: синоптики дали прогноз погоды на 10 июня
Киев • УНН
Во вторник в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, только на востоке местами кратковременный дождь и гроза. Температура днем 18-23°, на юге и юго-востоке 24-29°.
Во вторник, 10 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков не предвидится, лишь в восточных областях местами возможен кратковременный дождь и гроза.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ... днем 18-23°; в южной части и юго-восточных областях ... днем 24-29°.
В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Температура воздуха - 19-21°.
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