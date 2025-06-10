В Україні відчутно похолоднішає: синоптики дали прогноз погоди на 10 червня

У вівторок, 10 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, опадів не передбачається, лише у східних областях місцями можливий короткочасний дощ та гроза.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура ... вдень 18-23°; у південній частині та південно-східних областях ... вдень 24-29°. - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря - 19-21°.

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