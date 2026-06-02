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В Раде зарегистрировали законопроект о сокращении количества предметов НМТ

Киев • УНН

 • 600 просмотра

В Раде предлагают с 2027 года сократить НМТ до трех предметов. Математика может стать выборочной вместо обязательной для всех абитуриентов.

В Раде зарегистрировали законопроект о сокращении количества предметов НМТ

Группа из 50 народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде альтернативный правительственному законопроект №15254-1, который предусматривает изменение правил проведения национального мультипредметного теста во время военного положения. Об этом сообщила народный депутат Юлия Гришина в Facebook, пишет УНН.

Детали

По ее словам, документ предлагает с 2027 года сократить количество предметов НМТ до трех: двух обязательных – украинского языка и истории Украины – и одного на выбор абитуриента. Авторы инициативы считают, что нынешняя модель с четырьмя предметами создает чрезмерную психологическую нагрузку и дополнительные риски в условиях войны.

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Отдельно депутаты предлагают сделать математику не обязательным предметом для всех абитуриентов.

Математика остается, но на выбор ребенка для поступления на соответствующие специальности. Для государства стратегически важно поддерживать технические и инженерные специальности, однако введение обязанности сдавать экзамен по математике на все специальности проблему не решает, а только усложняет

– отметила Гришина.

Нардеп подчеркнула, что изменения направлены на сохранение молодежи в украинской системе образования и уменьшение оттока абитуриентов за границу. Она также сослалась на результаты опроса, согласно которым 91% учителей фиксируют ухудшение учебных результатов учеников из-за последствий войны, стресса и длительного дистанционного обучения.

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Степан Гафтко

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