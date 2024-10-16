В Пентагоне объяснили, почему в Европе нет противоракетной системы THAAD для защиты Украины, как в Израиле

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос, почему США разворачивают передовую противоракетную систему THAAD в Израиле для защиты от баллистических ракет, но не делают этого в странах НАТО для защиты Украины от российских атак, указала, что это две разные ситуации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Пентагона.

"Разные возможности, разные войны, разные регионы. Обязательства перед Израилем и Украиной тоже разные. У нас давнее партнерство по самообороне Израиля. Вы видели, как президент взял на себя такое обязательство 7 октября. А когда Украина подверглась нападению более двух лет назад, президент взял на себя обязательство поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Но опять же, вы говорите о перемещении различных сил и средств, и то, что необходимо для того, чтобы в случае повторного нападения Ирана, это THAAD. Для боевых действий, которые россия ведет в Украине, необходимы различные средства, такие как, как вы знаете, мне не нужно перечислять длинный список. Но не хочу использовать это выражение, но это немного яблоки и апельсины" - указала Сабрина Сингх.

Впрочем, подчеркнула, что администрация США и Госдеп продолжают поддерживать обе страны в различных потребностях, в которых они нуждаются.

Напомним

США перебросят батарею ПВО вместе с персоналом в Израиль, чтобы усилить безопасность страны на фоне последних ракетных ударов Ирана.