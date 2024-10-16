У Пентагоні пояснили, чому в Європі немає протиракетної системи THAAD для захисту України, як в Ізраїлі

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, відповідаючи на запитання, чому США розгортають передову протиракетну систему THAAD в Ізраїлі для захисту від балістичних ракет, втім не роблять цього в країнах НАТО для захисту України від російських атак, вказала, що це дві різні ситуації. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт Пентагону.

"Різні можливості, різні війни, різні регіони. Зобов'язання перед Ізраїлем і Україною теж різні. У нас давнє партнерство щодо самооборони Ізраїлю. Ви бачили, як президент узяв на себе таке зобов'язання 7 жовтня. А коли Україна зазнала нападу понад два роки тому, президент узяв на себе зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Але знову ж таки, ви говорите про переміщення різних сил і засобів, і те, що необхідно для того, щоб у разі повторного нападу Ірану, це THAAD. Для бойових дій, які росія веде в Україні, необхідні різні засоби, такі як, як ви знаєте, мені не потрібно перераховувати довгий список. Але не хочу використовувати цей вислів, але це трохи яблука і апельсини"- вказала Сабріна Сінгх.

Втім наголосила, що адміністрація США та Держдеп продовжують підтримувати обидві країни в різних потребах, яких вони потребують.

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