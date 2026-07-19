В Париже задержали мужчину за попытку поджечь один из крупнейших городских парков
Киев • УНН
Французская полиция задержала мужчину за попытку поджога одного из крупнейших парков Парижа. Инцидент произошел на фоне жары и масштабных лесных пожаров во Франции.
Французская полиция задержала 23-летнего мужчину по подозрению в попытке поджога Булонского леса - одного из крупнейших парков Парижа. Инцидент произошел на фоне волны масштабных лесных пожаров, вызванных жарой во Франции. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, правоохранителей вызвали в Булонский лес поздно вечером в пятницу после сообщения о возгорании. На месте они обнаружили пожар в куче хвороста и потушили его огнетушителями, не допустив распространения огня. В результате инцидента сгорел примерно один квадратный метр растительности.
По информации источника AFP, мужчина на месте происшествия признался полицейским, что намеревался поджечь парк. Его задержали, а прокуратура уже продлила срок содержания под стражей.
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Во Франции в этом году уже выгорело более 32 тысяч гектаров территорий. Из-за продолжительной жары в стране произошло несколько крупных лесных пожаров.
На прошлой неделе масштабный пожар вспыхнул в лесу Фонтенбло недалеко от Парижа. Полиция задержала шестерых человек по подозрению в причастности к поджогу. Впоследствии возник еще один пожар, который охватил около 450 гектаров леса.
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