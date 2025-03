В ООН и ЕС разочарованы результатами саммита СОР27 по климату

Подробности

Генсек ООН Антонио Гутерреш поддержал создание фонда для помощи странам, пострадавшим от климатических катастроф, о котором договорились участники СОР27. Но отметил, что этого недостаточно

«Этот COP сделал важный шаг к справедливости. Я приветствую решение о создании фонда ущерба и введу его в действие в ближайшее время. Очевидно, что недостаточный, но крайне необходимый политический сигнал для восстановления нарушенного доверия. Голоса тех, кто находится на передовой климатического кризиса, должны быть услышаны. Система ООН будет поддерживать эти усилия на каждом шагу», – сообщил Гутерреш.

#COP27 has taken an important step towards justice.



I welcome the decision to establish a loss and damage fund and to operationalize it in the coming period.



Clearly this will not be enough, but it is much-needed political signal to rebuild broken trust. pic.twitter.com/5yhg5tKXtJ

— António Guterres (@antonioguterres) November 20, 2022

В ЕС заявили, что разочарованы отсутствия стремления среди участников СОР27 сократить объем вредных выбросов в атмосферу. Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс написал в своем Твиттере, что движения к цели ограничить глобальное потепление по показателю 1,5 градуса не ограничивают страны с наибольшими выбросами вредных веществ сократить их. Поэтому нужно стремиться к большему.





#COP27is in overtime. В ЕС примыкает к нашей подготовке к передаче и строительству на том, что мы находимся в Glasgow. Наше сообщение для партнеров является clear: мы можем принять, что 1.5C дни до сих пор.

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) November 19, 2022

Напомним

Крупнейшие в мире страны с тропическими лесами Бразилия, Индонезия и Демократическая Республика Конго в понедельник официально объявили о создании климатического партнерства.