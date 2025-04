В ООН та ЄС розчаровані результатами саміту СОР27 з питань клімату

Деталі

Генсек ООН Антоніо Гутерреш підтримав створення фонду для допомоги країнам, що постраждали від кліматичних катастроф, про який домовилися учасники СОР27. Але зазначив, що цього недостатньо

«Цей COP зробив важливий крок до справедливості. Я вітаю рішення про створення фонду збитків і шкоди та запроваджу його в дію найближчим часом. Очевидно, що недостатній, але це вкрай необхідний політичний сигнал для відновлення порушеної довіри. Голоси тих, хто перебуває на передовій кліматичної кризи, мають бути почутими. Система ООН підтримуватиме ці зусилля на кожному кроці», – повідомив Гутерреш.

В ЄС заявили, що розчаровані відсутності прагнення серед учасників СОР27 скоротити об’єми шкідливих викидів в атмосферу. Так, виконавчий заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс написав у своєму Твіттері, що руху до цілі обмежити глобальне потепління по показника 1,5 градуси не обмежує країни з найбільшими викидами шкідливих речовин скоротити їх. Тому треба прагнути до більшого.





Найбільші у світі країни з тропічними лісами Бразилія, Індонезія та Демократична Республіка Конго у понеділок офіційно оголосили про створення кліматичного партнерства.