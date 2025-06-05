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В Одесской области правоохранитель за 6 тыс. долларов переправлял уклонистов в Приднестровье

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Правоохранитель организовал незаконную перевозку мужчин призывного возраста через границу в Приднестровье. Задержали при попытке перевозки уклониста.

В Одесской области правоохранитель за 6 тыс. долларов переправлял уклонистов в Приднестровье

В Одесской области Государственное бюро расследований разоблачило правоохранителя, который занимался незаконной переправкой военнообязанных в непризнанное Приднестровье. Свои услуги он оценивал в 6 тыс. американских долларов. Подозреваемому грозит до 9 лет лишения свободы. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

Детали

Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины (СБУ) и Госпогранслужбой сообщили о подозрении правоохранителю, который организовал незаконную перевозку мужчин призывного возраста через государственную границу.

По данным следствия, правоохранитель искал желающих избежать мобилизации и предлагал им помощь в выезде в непризнанное Приднестровье вне официальных пунктов пропуска. Свои услуги он оценивал в 6 тыс. долларов США. После получения средств он подвозил "клиента" к границе и отправлял скрин карты с указаниями, где именно перейти границу

- сообщили в ГБР.

28 мая 2025 года его задержали при попытке незаконной перевозки очередного уклониста за границу.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 454 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

- говорится в заметке ГБР.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления других фактов противоправной деятельности и полного круга причастных лиц.

Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Напомним

Чиновник Голосеевской РГА за 12 тысяч долларов помог призывнику избежать мобилизации, оформив фиктивный диагноз для жены. Мужчине грозит до 9 лет тюрьмы.

Зарабатывали на уклонистах более 80 тыс. долларов в месяц: в Одесской области разоблачили правоохранителя и его сообщника28.05.25, 14:24 • 2902 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Одесская область
Государственная пограничная служба Украины
Служба безопасности Украины
Приднестровье
Украина
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