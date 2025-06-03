У Києві чиновник за $12 тис. допоміг ухилитись від мобілізації: деталі

Київські поліцейські повідомили про підозру посадовцю Голосіївської райдержадміністрації, який за 12 тисяч доларів допоміг призовнику отримати відстрочку від мобілізації, оформивши фальшивий діагноз для його дружини. За такою схемою чоловік не лише уникнув армії, а й отримав дозвіл на виїзд за кордон. Посадовцю загрожує до 9 років тюрми. Про це повідомила поліція Києва, передає УНН.

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Поліцейські викрили посадовця Голосіївської РДА, який за 12 000$ допоміг призовнику отримати відстрочку від мобілізації на підставі уявної "тяжкої" хвороби його дружини.

Чиновник разом із киянином….видали 28-річному "клієнту" фіктивні медичні документи, згідно з якими дружина "замовника" нібито мала невиліковне захворювання та потребувала постійного нагляду - йдеться в дописі.

Як повідомили правоохоронці, такий діагноз жінки дав чоловікові відстрочку від мобілізації та відкрив шлях до законного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Корупційна схема може обернутися підозрюваному дев’ятьма роками ув’язнення - додали у поліції.

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