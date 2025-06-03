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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 41251 перегляди

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У Києві чиновник за $12 тис. допоміг ухилитись від мобілізації: деталі

Київ • УНН

 • 1930 перегляди

Посадовець Голосіївської РДА за 12 тисяч доларів допоміг призовнику уникнути мобілізації, оформивши фіктивний діагноз для дружини. Чоловіку загрожує до 9 років тюрми.

У Києві чиновник за $12 тис. допоміг ухилитись від мобілізації: деталі

Київські поліцейські повідомили про підозру посадовцю Голосіївської райдержадміністрації, який за 12 тисяч доларів допоміг призовнику отримати відстрочку від мобілізації, оформивши фальшивий діагноз для його дружини. За такою схемою чоловік не лише уникнув армії, а й отримав дозвіл на виїзд за кордон. Посадовцю загрожує до 9 років тюрми. Про це повідомила поліція Києва, передає УНН.

Деталі

Поліцейські викрили посадовця Голосіївської РДА, який за 12 000$ допоміг призовнику отримати відстрочку від мобілізації на підставі уявної "тяжкої" хвороби його дружини.

Чиновник разом із киянином….видали 28-річному "клієнту" фіктивні медичні документи, згідно з якими дружина "замовника" нібито мала невиліковне захворювання та потребувала постійного нагляду

- йдеться в дописі.

Як повідомили правоохоронці, такий діагноз жінки дав чоловікові відстрочку від мобілізації та відкрив шлях до законного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Корупційна схема може обернутися підозрюваному дев’ятьма роками ув’язнення

- додали у поліції.

У Львові затримано жінку за наругу над 39 могилами воїнів03.06.25, 13:52 • 3296 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоКиївКримінал та НП
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