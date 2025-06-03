В Киеве чиновник за $12 тыс. помог уклониться от мобилизации: детали
Киев • УНН
Чиновник Голосеевской РГА за 12 тысяч долларов помог призывнику избежать мобилизации, оформив фиктивный диагноз для жены. Мужчине грозит до 9 лет тюрьмы.
Киевские полицейские сообщили о подозрении должностному лицу Голосеевской райгосадминистрации, который за 12 тысяч долларов помог призывнику получить отсрочку от мобилизации, оформив фальшивый диагноз для его жены. По такой схеме мужчина не только избежал армии, но и получил разрешение на выезд за границу. Должностному лицу грозит до 9 лет тюрьмы. Об этом сообщила полиция Киева, передает УНН.
Детали
Полицейские разоблачили должностное лицо Голосеевской РГА, который за 12 000$ помог призывнику получить отсрочку от мобилизации на основании воображаемой "тяжелой" болезни его жены.
Чиновник вместе с киевлянином….выдали 28-летнему "клиенту" фиктивные медицинские документы, согласно которым жена "заказчика" якобы имела неизлечимое заболевание и нуждалась в постоянном наблюдении
Как сообщили правоохранители, такой диагноз женщины дал мужчине отсрочку от мобилизации и открыл путь к законному пересечению государственной границы Украины во время действия военного положения.
Следователи сообщили должностному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Коррупционная схема может обернуться подозреваемому девятью годами заключения
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