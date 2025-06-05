На Одещині правоохоронець за 6 тис. доларів переправляв ухилянтів у Придністров'я

На Одещині Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця, який займався незаконним переправленням військовозобов’язаних до невизнаного Придністров’я. Свої послуги він оцінював у 6 тис. американських доларів. Підозрюваному загрожує до 9 років позбавлення волі. Про це інформує ДБР, передає УНН.

Деталі

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України (СБУ) та Держприкордонслужбою повідомили про підозру правоохоронцю, який організував незаконне перевезення чоловіків призовного віку через державний кордон.

За даними слідства, правоохоронець шукав охочих уникнути мобілізації та пропонував їм допомогу у виїзді до невизнаного Придністров’я поза офіційними пунктами пропуску. Свої послуги він оцінював у 6 тис. доларів США. Після отримання коштів він підвозив "клієнта" до кордону та надсилав скрін карти з вказівками, де саме перейти межу - повідомили в ДБР.

28 травня 2025 року його затримали під час спроби незаконного перевезення чергового ухилянта за кордон.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 454 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. - йдеться у дописі ДБР.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення інших фактів протиправної діяльності та повного кола причетних осіб.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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