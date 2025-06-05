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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
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На Одещині правоохоронець за 6 тис. доларів переправляв ухилянтів у Придністров'я

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Правоохоронець організував незаконне перевезення чоловіків призовного віку через кордон до Придністров’я. Затримали під час спроби перевезення ухилянта.

На Одещині правоохоронець за 6 тис. доларів переправляв ухилянтів у Придністров'я

На Одещині Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця, який займався незаконним переправленням військовозобов’язаних до невизнаного Придністров’я. Свої послуги він оцінював у 6 тис. американських доларів. Підозрюваному загрожує до 9 років позбавлення волі. Про це інформує ДБР, передає УНН.

Деталі

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України (СБУ) та Держприкордонслужбою повідомили про підозру правоохоронцю, який організував незаконне перевезення чоловіків призовного віку через державний кордон.

За даними слідства, правоохоронець шукав охочих уникнути мобілізації та пропонував їм допомогу у виїзді до невизнаного Придністров’я поза офіційними пунктами пропуску. Свої послуги він оцінював у 6 тис. доларів США. Після отримання коштів він підвозив "клієнта" до кордону та надсилав скрін карти з вказівками, де саме перейти межу

- повідомили в ДБР.

28 травня 2025 року його затримали під час спроби незаконного перевезення чергового ухилянта за кордон.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 454 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

- йдеться у дописі ДБР.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення інших фактів протиправної діяльності та повного кола причетних осіб.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо

Посадовець Голосіївської РДА за 12 тисяч доларів допоміг призовнику уникнути мобілізації, оформивши фіктивний діагноз для дружини. Чоловіку загрожує до 9 років тюрми.

Заробляли на ухилянтах понад 80 тис. доларів на місяць: на Одещині викрили правоохоронця та його спільника 28.05.25, 14:24 • 2902 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Одеська область
Державна прикордонна служба України
Служба безпеки України
Придністров'я
Україна
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