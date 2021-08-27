В сети появился первый трейлер с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Первый трейлер долгожданной драмы о Диане, принцессе Уэльской - "Спенсер" - был представлен всего за несколько дней до премьеры на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает УНН со ссылкой на американскую кинокомпания Neon, выпустившую ролик.
Детали
Фильм, в котором в главной роли появилась актриса Кристен Стюарт, показывает зрителям сцену за три дня до Рождества в 1991 году, когда Диана решила разорвать свой брак с Чарльзом.
В фильме также снимались Салли Хокинс, Тимоти Сполл и Джек Фартинг в роли Чарльза.
Постановщиком фильма выступил Пабло Ларраин ("История Лизи").
Кристен Стюарт будет претендовать на получение кинонаграды на Венецианском кинофестивале, рядом с другими премьерами этого года: Леди Гагой за ее роль в "Доме Гуччи" и Николь Кидман в "Быть Рикардо".
Кинолента выйдет в прокат на экраны в кинотеатрах в ноябре.
Every fairy tale ends.
Kristen Stewart is Diana Spencer.
A glimpse at Pablo Larraín's SPENCER.
In Theaters Nov. 5 pic.twitter.com/EmN1csiMKA
Дополнение
Кстати, в следующем году ожидается премьера пятого сезона сериала "Корона" от Netflix, где Диану играет Элизабет Дебики. В четвертом сезоне роль Дианы выполняла Эмма Корин.