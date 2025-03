В сети появился первый трейлер с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

Детали

Фильм, в котором в главной роли появилась актриса Кристен Стюарт, показывает зрителям сцену за три дня до Рождества в 1991 году, когда Диана решила разорвать свой брак с Чарльзом.

В фильме также снимались Салли Хокинс, Тимоти Сполл и Джек Фартинг в роли Чарльза.

Постановщиком фильма выступил Пабло Ларраин ("История Лизи").

Кристен Стюарт будет претендовать на получение кинонаграды на Венецианском кинофестивале, рядом с другими премьерами этого года: Леди Гагой за ее роль в "Доме Гуччи" и Николь Кидман в "Быть Рикардо".

Кинолента выйдет в прокат на экраны в кинотеатрах в ноябре.

Кстати, в следующем году ожидается премьера пятого сезона сериала "Корона" от Netflix, где Диану играет Элизабет Дебики. В четвертом сезоне роль Дианы выполняла Эмма Корин.