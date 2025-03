У мережі з'явився перший трейлер з Крістен Стюарт в ролі принцеси Діани

Деталі

Фільм, у якому в головній ролі постала актриса Крістен Стюарт, показує глядачам сцену за три дні до Різдва в 1991 році, коли Діана вирішила розірвати свій шлюб з Чарльзом.

У фільмі також знімалися Саллі Хокінс, Тімоті Сполл і Джек Фартінг у ролі Чарльза.

Постановником фільму виступив Пабло Ларраін ("Історія Лізи").

Крістен Стюарт претендуватиме на отримання кінонагороди на Венеціанському кінофестивалі, поруч з іншими прем'єрами цього року: Леді Гагу за її роль в "Будинку Гуччі" і Ніколь Кідман у "Бути Рікардо".

Кінострічка вийде в прокат на екрани в кінотеатрах в листопаді.

Every fairy tale ends.

Kristen Stewart is Diana Spencer.

A glimpse at Pablo Larraín's SPENCER.

In Theaters Nov. 5 pic.twitter.com/EmN1csiMKA

— NEON (@neonrated) August 25, 2021

Доповнення

До речі, наступного року очікується прем'єра п'ятого сезону серіалу "Корона" від Netflix, де Діану грає Елізабет Дебікі. У четвертому сезоні роль Діани виконувала Емма Корін.