У мережі з'явився перший трейлер з Крістен Стюарт в ролі принцеси Діани
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Перший трейлер довгоочікуваної драми про Діану, принцесу Уельську, Спенсер, був представлений всього за кілька днів до прем'єри на Венеціанському кінофестивалі. Про це інформує УНН з посиланням на американську кінокомпанія Neon, що випустила ролик.
Деталі
Фільм, у якому в головній ролі постала актриса Крістен Стюарт, показує глядачам сцену за три дні до Різдва в 1991 році, коли Діана вирішила розірвати свій шлюб з Чарльзом.
У фільмі також знімалися Саллі Хокінс, Тімоті Сполл і Джек Фартінг у ролі Чарльза.
Постановником фільму виступив Пабло Ларраін ("Історія Лізи").
Крістен Стюарт претендуватиме на отримання кінонагороди на Венеціанському кінофестивалі, поруч з іншими прем'єрами цього року: Леді Гагу за її роль в "Будинку Гуччі" і Ніколь Кідман у "Бути Рікардо".
Кінострічка вийде в прокат на екрани в кінотеатрах в листопаді.
Every fairy tale ends.
Kristen Stewart is Diana Spencer.
A glimpse at Pablo Larraín's SPENCER.
In Theaters Nov. 5 pic.twitter.com/EmN1csiMKA
Доповнення
До речі, наступного року очікується прем'єра п'ятого сезону серіалу "Корона" від Netflix, де Діану грає Елізабет Дебікі. У четвертому сезоні роль Діани виконувала Емма Корін.