В сети появилось видео падения российского спутника "Метеор-М"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В сети появилось видео, на котором, вероятно, изображен падающий российский спутник “Метеор-М”. Видео обнародовал один из пользователей в сети Twitter, передает УНН.
“Один мой друг отправил мне это видео, возвращаясь из Монреаля. Российский спутник был потерян после неудачной попытки выйти на орбиту. Возможно, это он горит, входя в атмосферу Земли”, — говорится в сообщении.
A friend of mine sent me this video coming back from Montreal. A Russian satellite was lost after failing to enter orbit, and they believe this is it burning up entering the Earth’s atmosphere. It’s absolutely STUNNING to watch. #AviationLovers #Space pic.twitter.com/O7yrTD62Uo— Victoria