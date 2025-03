В мережі оприлюднили відео падіння російського супутника "Метеор-М"

“Один мій друг відправив мені це відео, повертаючись з Монреаля. Російський супутник було втрачено після невдалої спроби вийти на орбіту. Можливо, це він горить, входячи в атмосферу Землі”, — йдеться в повідомленні.

На записі видно, як численні об’єкти згоряють в атмосфері. Офіційного підтвердження, що на відео відображений російський апарат, немає.

Раніше в “Роскосмосі” повідомили, що запущений супутник “Метеор-М”, не вийшов на цільову орбіту, встановити з ним зв’язок не вдалося.

A friend of mine sent me this video coming back from Montreal. A Russian satellite was lost after failing to enter orbit, and they believe this is it burning up entering the Earth's atmosphere. It's absolutely STUNNING to watch. #AviationLovers #Space pic.twitter.com/O7yrTD62Uo

