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В мережі оприлюднили відео падіння російського супутника "Метеор-М"

В мережі оприлюднили відео падіння російського супутника "Метеор-М"

Київ • УНН

 • 25934 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У мережі з’явилося відео, на якому, імовірно, зображений падаючий російський супутник “Метеор-М”. Відео оприлюднив один з користувачів у мережі Twitter, передає УНН.

“Один мій друг відправив мені це відео, повертаючись з Монреаля. Російський супутник було втрачено після невдалої спроби вийти на орбіту. Можливо, це він горить, входячи в атмосферу Землі”, — йдеться в повідомленні.

На записі видно, як численні об’єкти згоряють в атмосфері. Офіційного підтвердження, що на відео відображений російський апарат, немає.

Раніше в “Роскосмосі” повідомили, що запущений супутник “Метеор-М”, не вийшов на цільову орбіту, встановити з ним зв’язок не вдалося.

 

A friend of mine sent me this video coming back from Montreal. A Russian satellite was lost after failing to enter orbit, and they believe this is it burning up entering the Earth's atmosphere. It's absolutely STUNNING to watch. #AviationLovers #Space pic.twitter.com/O7yrTD62Uo

— Victoria

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