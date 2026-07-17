В Генштабе опровергли информацию, что военным запретили участвовать в протестах и общаться с медиа

В Генеральном штабе ВСУ заверяют, что заявления о существовании каких-либо распорядительных документов главнокомандующего, которые запрещают военнослужащим публичные выступления, интервью и заявления, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении Генштаба, передает УНН.

В Генштабе отметили, что ВСУ в своей деятельности руководствуются соответствующими нормативно-правовыми актами. Так, по вопросам взаимодействия с медиа есть следующие основные руководящие документы:

При необходимости, с целью обеспечения надлежащего выполнения требований указанных приказов, уточнения отдельных аспектов коммуникационной деятельности, в войска направляются соответствующие распоряжения, поручения и т.д. Так, одно из последних таких распоряжений касалось исключительно распространения информации об изменениях оперативной обстановки в районах боевых действий в медиа, на официальных страницах в соцсетях и т.д. Речь идет прежде всего о безопасности применения войск (сил) и информационной безопасности. Запретов военнослужащим на взаимодействие с медиа, публичные выступления, интервью или заявления в распоряжении не содержалось