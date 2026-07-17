В Генштабе опровергли информацию, что военным запретили участвовать в протестах и общаться с медиа
Киев • УНН
Генштаб ВСУ заявил, что документов о запрете военнослужащим публичных выступлений не существует. Последнее распоряжение касалось только безопасности информации об оперативной обстановке.
В Генеральном штабе ВСУ заверяют, что заявления о существовании каких-либо распорядительных документов главнокомандующего, которые запрещают военнослужащим публичные выступления, интервью и заявления, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении Генштаба, передает УНН.
Заявления о существовании каких-либо распорядительных документов главнокомандующего или Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, которые якобы запрещают военнослужащим публичные выступления, интервью и заявления, не соответствуют действительности
В Генштабе отметили, что ВСУ в своей деятельности руководствуются соответствующими нормативно-правовыми актами. Так, по вопросам взаимодействия с медиа есть следующие основные руководящие документы:
- приказ Министерства обороны Украины от 20.12.2023 №763 (с изменениями) "О дополнительных мерах по выполнению задач государственной информационной политики в сфере обороны в особый период и в условиях чрезвычайного или военного положения";
- приказ Главнокомандующего ВСУ от 03.03.2022 года №73 (с изменениями) "Об организации взаимодействия между Вооруженными Силами Украины, другими составляющими сил обороны и представителями медиа на время действия правового режима военного положения".
При необходимости, с целью обеспечения надлежащего выполнения требований указанных приказов, уточнения отдельных аспектов коммуникационной деятельности, в войска направляются соответствующие распоряжения, поручения и т.д. Так, одно из последних таких распоряжений касалось исключительно распространения информации об изменениях оперативной обстановки в районах боевых действий в медиа, на официальных страницах в соцсетях и т.д. Речь идет прежде всего о безопасности применения войск (сил) и информационной безопасности. Запретов военнослужащим на взаимодействие с медиа, публичные выступления, интервью или заявления в распоряжении не содержалось
Дополнение
Советник бывшего министра обороны Михаила Федорова Сергей Стерненко рассказал, что военным запретили выходить на митинги в поддержку Федорова, а также комментировать по этому поводу.
Напомним
Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны и Андрея Сибигу - временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.