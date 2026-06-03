В Днепропетровской области задержали мужчину за совершение развратных действий в отношении 13-летнего мальчика

В Днепропетровской области 46-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении развратных действий в отношении 13-летнего мальчика и распространении материалов порнографического характера. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Руководителем Самаровской окружной прокуратуры, как старшим группы прокуроров в указанном уголовном производстве, сообщено о подозрении 46-летнему местному жителю по факту совершения развратных действий в отношении несовершеннолетнего и распространения материалов порнографического характера - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый проживал в соседнем доме и был знаком с 13-летним потерпевшим мальчиком.

Через один из мессенджеров, используя психологические манипуляции, он вел разговоры на сексуальные темы и пытался склонить ребенка к развратным действиям по телефону и во время личных встреч.

Кроме того, он присылал ребенку собственные фото порнографического характера.

В правоохранительные органы сразу обратились родители потерпевшего, которые обнаружили соответствующую переписку.

По ходатайству руководителя окружной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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