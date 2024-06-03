Уже более трех тысяч иностранных компонентов обнаружено в оружии, которым враг атакует Украину

В оружии, которым россия ежедневно атакует Украину, идентифицировано уже более трех тысяч разнообразных компонентов иностранного производства. Об этом говорится на портале "Война и санкции", который теперь ведет Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Так, по состоянию на начало июня в базу иностранных компонентов в оружии внесено 1375 комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам, беспилотникам и т.д., а также 100 единиц разнообразного оружия.

Согласно данным портала, производителями товаров, которые Россия использует для производства оружия являются около 30 разных стран мира. Среди них, в частности, такие страны Запада как Великая, Британия, Канада, Германия, США, Франция, Нидерланды. Также азиатские страны: Япония, Сингапур, Тайвань.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее сообщил, что в баллистических ракетах производства КНДР, которыми враг атаковал Украину, обнаружено почти 300 разнообразных компонентов микроэлектроники иностранного производства.

"По результатам работы специалистов института с представителями британского" Центра изучения вооруженных конфликтов " Conflict Armament Research (CAR) стал подготовлен Car отчет по исследованию частей и обломков вражеских ракет и ударных беспилотников. Так, только в одном объекте, идентифицированном как образец северокорейской баллистической ракеты, обнаружено 290 компонентов микроэлектроники иностранного производства. В подавляющем большинстве элементы обеспечивают навигацию ракеты, они произведены более 25 компаниями со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и Тайване и т.д.", - отметил Рувин.

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов