Вже понад три тисячі іноземних компонентів виявлено у зброї, якою ворог атакує Україну
Київ • УНН
У зброї, яку росія використовує для нападу на Україну, було виявлено понад 3000 іноземних компонентів з більш ніж 30 країн, включаючи західні та азіатські.
У зброї, якою росія щодня атакує Україну, ідентифіковано вже більше ніж три тисячі різноманітних компонентів іноземного виробництва. Про це йдеться на порталі "Війна і санкції", який тепер веде головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.
Так, станом на початок червня до бази іноземних компонентів у зброї внесено 1375 комплектуючих до крилатих та балістичних ракет, безпілотників тощо, а також 100 одиниць різноманітної зброї.
Згідно з даними порталу, виробниками товарів, які росія використовує для виробництва зброї є близько 30 різних країн світу. Серед них, зокрема, такі країни Заходу як Велика, Британія, Канада, Німеччина, США, Франція, Нідерланди. Також азійські країни: Японія, Сингапур, Тайвань.
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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше повідомив, що у балістичних ракетах виробництва КНДР, якими ворог атакував Україну, виявлено майже 300 різноманітних компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва.
"За результатами роботи спеціалістів Інституту з представниками британського "Центру вивчення збройних конфліктів" Conflict Armament Research (CAR) став підготовлений CAR звіт щодо дослідження частин та уламків ворожих ракет та ударних безпілотників. Так, лише в одному об'єкті, ідентифікованому як зразок північнокорейської балістичної ракети, виявлено 290 компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва. У переважній більшості елементи забезпечують навігацію ракети, вони вироблені понад 25 компаніями зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та Тайвані тощо", - зазначив Рувін.
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