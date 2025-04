Украина получит еще один военно-полевой госпиталь от Исландии и Эстонии

Цитата

"На этот раз мы объединяем наши усилия с Исландией, чтобы отправить в Украину уже четвертый военно-полевой госпиталь", - говорится в сообщении.

Детали

Также министр обороны Эстонии поблагодарил министра иностранных дел и председателя Комитета министра Исландии Тордиса Колбруна Рейкфиорда Гильфадёттира, и выразил министру обороны Украины Алексею Резникову наилучшие пожелания.

We are joining our forces this time with Iceland to send already the fourth military field hospital to Ukraine. Thank You @thordiskolbrun and all the best @oleksiireznikov pic.twitter.com/n1YsFuzlcb

— Hanno Pevkur (@HPevkur) June 15, 2023

Напомним

Испания передаст Украине 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь.

А также Германия передала Украине два танка для разминирования Wisent 1.