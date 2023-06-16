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Украина получит еще один военно-полевой госпиталь от Исландии и Эстонии

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. При поддержке Исландии Украина получит от Эстонии очередной военно-полевой госпиталь. Это будет уже четвертый, который наша страна получила от Таллинна. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в Twitter, пишет УНН.

Украина получит еще один военно-полевой госпиталь от Исландии и Эстонии

Цитата 

"На этот раз мы объединяем наши усилия с Исландией, чтобы отправить в Украину уже четвертый военно-полевой госпиталь", - говорится в сообщении.

Детали 

Также министр обороны Эстонии поблагодарил министра иностранных дел и председателя Комитета министра Исландии Тордиса Колбруна Рейкфиорда Гильфадёттира, и выразил министру обороны Украины Алексею Резникову наилучшие пожелания.

We are joining our forces this time with Iceland to send already the fourth military field hospital to Ukraine. Thank You @thordiskolbrun and all the best @oleksiireznikov pic.twitter.com/n1YsFuzlcb

— Hanno Pevkur (@HPevkur) June 15, 2023

Напомним 

Испания передаст Украине 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь.

А также Германия передала Украине два танка для разминирования Wisent 1.

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