Україна отримає ще один військово-польовий шпиталь від Ісландії та Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. За підтримки Ісландії України отримає від Естонії черговий військово-польовий госпіталь. Це буде вже четвертий, який наша країна отримала від Таллінна. Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур у Twitter, пише УНН.
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"Цього разу ми об'єднуємо наші зусилля з Ісландією, щоб відправити в Україну вже четвертий військово-польовий шпиталь", - йдеться у повідомленні.
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Також міністр оборони Естонії подякував міністерці закордонних справ та голові Комітету міністру Ісландії Тордісу Колбруну Рейкфіорду Гільфадоттір, та висловив міністру оборони України Олексію Резнікову найкращі побажання.
We are joining our forces this time with Iceland to send already the fourth military field hospital to Ukraine. Thank You @thordiskolbrun and all the best @oleksiireznikov pic.twitter.com/n1YsFuzlcb— Hanno Pevkur (@HPevkur) June 15, 2023
Нагадаємо
Іспанія передасть Україні 20 бронетранспортерів та польовий госпіталь.
А також Німеччина передала Україні два танки для розмінування Wisent 1.