Україна отримає ще один військово-польовий шпиталь від Ісландії та Естонії

"Цього разу ми об'єднуємо наші зусилля з Ісландією, щоб відправити в Україну вже четвертий військово-польовий шпиталь", - йдеться у повідомленні.

Також міністр оборони Естонії подякував міністерці закордонних справ та голові Комітету міністру Ісландії Тордісу Колбруну Рейкфіорду Гільфадоттір, та висловив міністру оборони України Олексію Резнікову найкращі побажання.

Іспанія передасть Україні 20 бронетранспортерів та польовий госпіталь.

А також Німеччина передала Україні два танки для розмінування Wisent 1.