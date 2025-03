Украина настаивает на полном эмбарго российской нефти и газа

Цитата

"Мы настаиваем на полном эмбарго российской нефти и газа. Покупать их сейчас — значит платить за убийство украинских мужчин, женщин и детей. Я приветствую первые решительные шаги ряда европейских государств в этом отношении и призываю другие действовать решительно и без промедления", - написал министр.

We insist on a full embargo for Russian oil and gas. Buying them now means paying for the murder of Ukrainian men, women and children. I welcome the first decisive steps by a number of European states in this regard and urge others to proceed resolutely and without delay.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022

Ранее

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о решении ускорить строительство терминалов сжиженного природного газа (СПГ) на фоне нападения России на Украину.

Напомним

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о "специальной военной операции по защите Донбасса".

В 5.00 войска РФ начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины и ряд аэродромов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

На всей территории Украины ввели военное положение.