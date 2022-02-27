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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Україна наполягає на повному ембарго російської нафти та газу

Україна наполягає на повному ембарго російської нафти та газу

Київ • УНН

 • 128895 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Україна наполягає на повному ембарго російської нафти та газу. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.

Цитата

"Ми наполягаємо на повному ембарго російської нафти та газу. Купувати їх зараз означає платити за вбивство українських чоловіків, жінок і дітей. Я підтримую перші рішучі кроки низки європейських держав щодо цього і закликаю інші діяти рішуче і негайно", - написав міністр.

We insist on a full embargo for Russian oil and gas. Buying them now means paying for the murder of Ukrainian men, women and children. I welcome the first decisive steps by a number of European states in this regard and urge others to proceed resolutely and without delay.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022

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Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про "спеціальну військову операцію із захисту Донбасу".

О 5.00 війська РФ почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України та низку аеродромів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Путін розпочав повномасштабну війну проти України і закликав світ відреагувати.

На всій території України запровадили військовий стан.

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