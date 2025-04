Україна наполягає на повному ембарго російської нафти та газу

Цитата

"Ми наполягаємо на повному ембарго російської нафти та газу. Купувати їх зараз означає платити за вбивство українських чоловіків, жінок і дітей. Я підтримую перші рішучі кроки низки європейських держав щодо цього і закликаю інші діяти рішуче і негайно", - написав міністр.

We insist on a full embargo for Russian oil and gas. Buying them now means paying for the murder of Ukrainian men, women and children. I welcome the first decisive steps by a number of European states in this regard and urge others to proceed resolutely and without delay.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022

Раніше

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про рішення прискорити будівництво терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ) на тлі нападу Росії на Україну.

Нагадаємо

Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про "спеціальну військову операцію із захисту Донбасу".

О 5.00 війська РФ почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України та низку аеродромів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Путін розпочав повномасштабну війну проти України і закликав світ відреагувати.

На всій території України запровадили військовий стан.