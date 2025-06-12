Украинцы наращивают объемы использования наличных — аналитики из КИТ Group и ICU объяснили причины

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
Эксклюзив
12:52 • 11657 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
11:23 • 30246 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
10:59 • 38279 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было
Эксклюзив
10:38 • 38106 просмотра
Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности
Эксклюзив
10:04 • 50975 просмотра
Квартира с ремонтом или "после строителей": что выгоднее покупать сегодня
11 июня, 16:32 • 83315 просмотра
Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский
Эксклюзив
11 июня, 13:57 • 148522 просмотра
“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям
Эксклюзив
11 июня, 12:47 • 133839 просмотра
Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их
Эксклюзив
11 июня, 12:09 • 126338 просмотра
Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта
Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 123378 просмотра
"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+18°
7.2м/с
49%
748мм
Популярные новости
"Мирные" переговоры: кремль пытается доказать ничтожность Украины как государства – ISW12 июня, 04:46 • 92371 просмотра
Рубио от имени американского народа поздравил россиян с днем рф12 июня, 06:15 • 130013 просмотра
В Индии разбился пассажирский самолет Air India: что известно08:59 • 59750 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: МИД выясняет, были ли украинцы на борту09:43 • 52668 просмотра
Цены на лекарства растут, несмотря на запрет маркетинга: мониторинг после трех месяцев работы фармрынка по новым правилам10:12 • 53745 просмотра
публикации
Цены на лекарства растут, несмотря на запрет маркетинга: мониторинг после трех месяцев работы фармрынка по новым правилам10:12 • 54696 просмотра
Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников11 июня, 16:11 • 158651 просмотра
Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств 11 июня, 11:05 • 225207 просмотра
Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 258824 просмотра
Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив
9 июня, 12:50 • 394932 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Нарендра Моди
Кир Стармер
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Канада
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros09:57 • 32886 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 85852 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 111655 просмотра
Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя10 июня, 17:29 • 115595 просмотра
Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"10 июня, 13:35 • 137458 просмотра
Актуальное
Ту-160
Ту-95
Туполев Ту-22М
Беспилотный летательный аппарат
Ил-78

Украинцы наращивают объемы использования наличных — аналитики из КИТ Group и ICU объяснили причины

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Украинцы увеличили объем наличных валютных сбережений на $38 млрд. Эксперты советуют иметь запас наличных на 2-3 месяца жизни и обменивать валюту только в надежных местах.

Украинцы наращивают объемы использования наличных — аналитики из КИТ Group и ICU объяснили причины

Несмотря на активный рост безналичных расчетов, украинцы все чаще возвращаются к наличным деньгам, в том числе в валюте. И речь  не только о повседневных бытовых расчетах, но и о сохранении сбережений, передает УНН.

Как отмечают журналисты портала "Минфин", "украинцы все охотнее переходят на безналичные расчеты, ведь это быстро, удобно и безопасно. Однако отказ от наличных денег остается лишь гипотетическим сценарием. Война научила нас: бумажные деньги — это не анахронизм, а важный элемент финансовой стабильности в условиях непредсказуемых вызовов. Особенно, когда речь идет о валюте".

Аналитики КИТ Group, крупнейшего оператора рынка обмена валют в Украине, подтверждают рост спроса на физические деньги. "В текущей реальности хотя бы оперативный запас наличных денег стал важным инструментом личной финансовой безопасности. Его главные преимущества — мобильность, защита от технологических сбоев в банках или кибератак на их системы, защита от форс-мажоров, включая отключение электроэнергии, перебои со связью. Наличные деньги остаются актуальными как в повседневной жизни, так и для реагирования на жизненные вызовы — срочные расходы или экстренные ситуации", — объяснили аналитики КИТ Group.

Этот тренд подтверждает и официальная статистика, которую приводит "Минфин" со ссылкой на данные Национального банка Украины. По его данным, за 2022–2024 годы украинцы увеличили объем наличных валютных сбережений на $38 млрд. Только в январе 2025 года банки завезли в Украину $1,769 млрд — почти рекордный месячный показатель за последний год. А объем наличной гривны в обращении с начала полномасштабного вторжения увеличился на 192 млрд грн — преимущественно за счет купюр номиналом 1000 грн.

Мнение аналитиков КИТ Group о причинах роста интереса украинцев к наличным деньгам подтверждают их коллеги-финансисты и эксперты.

В частности, финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив отмечает: "Полномасштабное вторжение россии, ее атаки на инфраструктуру, в том числе хакерские, ставят под угрозу полный отказ от наличных денег в пользу более удобных безналичных расчетов. Жизнь нас научила, что определенный объем денег стоит держать в бумажной форме на случай катаклизмов".

Его мнение поддерживает член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин: "Сумму, которой хватит на 2−3 месяца жизни, нужно иметь под рукой, в очень ликвидных позициях — наличные или на счетах. 60−70% в гривне, остальное можно разделить между долларом и евро".

С ростом интереса к наличной валюте увеличивается и потребность в безопасном обмене. Как отмечают журналисты "Минфина", спрос на валюту порождает и рост мошеннических схем — фейковых обменников в арендованных помещениях, поддельных сайтов и мошеннических Telegram-каналов. В таких условиях важно не только найти выгодный курс, но и не стать жертвой злоумышленников.

"Для обмена валют нужно выбирать те места, к которым есть доверие. Это, например, можно делать в кассах банков. Здесь риск наткнуться на мошенников минимален. Так же, как и в надежных обменниках, — отмечает Андрей Шевчишин. — Если вы проверили, что у пункта обмена есть лицензия, видите, что туда периодически приезжают инкассаторы, то, наверное, ему можно доверять", — пояснил эксперт и напомнил, что пользоваться услугами случайных менял — очень рискованная история.

Специалисты КИТ Group на примере своей деятельности объяснили, как надежный оператор обмена валют заботится о безопасности клиентов, сочетая цифровой и физический сервис: "В наших точках действуют видеофиксация, система контроля входа/выхода. Специалисты проверяют подлинность купюр на специализированном оборудовании. Конечно, выдаются чеки о проведенных операциях".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаФинансы
ICU
Национальный банк Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9