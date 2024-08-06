В июле 2024 года Украина экспортировала товаров на внешние рынки почти на $3 млрд. Больше всего - в страны ЕС и в Китай. Пишет УНН со ссылкой на данные Министерства экономики.

Почти на $3 млрд Украина экспортировала товаров в июле текущего года. В то же время физический объем экспорта в июле на 0,6% меньше, чем в июне, что связано с сезонной пересменкой в аграрных культурах, которые экспортируются. Всего в июле, по сравнению с предыдущим месяцем, украинский экспорт вырос на 9%. Крупнейшим торговым партнером Украины остается ЕС - 56% экспорта из Украины приходится именно на европейские рынки. Лидирующие позиции среди стран-импортеров продукции из Украины вне ЕС занимают Китай, Египет, Турция и Индия, а также страны Средиземноморья. В частности, развитие сети соглашений о свободной торговле со странами Средиземноморья - в приоритете правительства - отметил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Детали

В аграрном секторе Украина экспортировала в июле:

пшеницы - 1,58 млн тонн, что почти вдвое больше, чем в июле прошлого года;

рапса - 277 тыс. тонн, что на 13,5% больше, чем в июле прошлого года;

ячменя - 580 тыс. тонн, что почти вдвое больше, чем в июле прошлого года;

кукурузы - 1,56 млн тонн, что на 44,4% меньше, чем в июне.

Среди промышленной продукции в структуре украинского экспорта преобладают:

руды и концентраты железные - $229 млн (2,5 млн тонн);

мебель - $37,9 млн (18,9 тонн);

полуфабрикаты из железа - 219 тыс. тонн ($109,4 млн), что на 83,1% больше, чем в июне;

По видам транспорта Украина поставила товаров на внешние рынки в июле:

морским транспортом - 6,25 млн тонн, на 0,4% меньше, чем в июне;

железнодорожным транспортом - 2,6 млн тонн, на 3% меньше, чем в июне;

автомобильным транспортом - 825 тыс. тонн, что на 5,5% больше, чем в июне.

Среди государств ЕС, как сообщается, лидерами по импорту украинской продукции являются Польша ($358 млн), Испания ($190 млн), Германия ($178 млн), Нидерланды ($147 млн), Италия ($136 млн).

Кроме ЕС, по данным Минэкономики, больше всего украинской продукции экспортируется в Китай - $175 млн (-3,1%), Египет - $143 млн (+17,5%), Турцию - $134 млн (+32,7%), Индию - $89 млн (+137%), Республику Молдова - $87 млн, Ливан - $44 млн, Алжир - $39,5, США - $39,2 млн, Израиль - $39 млн, Индонезию - $38,5 млн.

Напомним

Украина экспортирует около 80% продукции морем, достигая довоенных показателей. С начала маркетингового года экспорт зерна вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув 3,44 млн тонн.