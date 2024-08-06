Киев • УНН
В июле 2024 года Украина экспортировала товаров на $3 млрд, преимущественно в ЕС и Китай. Больше всего экспортировали пшеницу, рапс, ячмень и руды, а основными партнерами стали Польша, Испания, Германия и Китай.
В июле 2024 года Украина экспортировала товаров на внешние рынки почти на $3 млрд. Больше всего - в страны ЕС и в Китай. Пишет УНН со ссылкой на данные Министерства экономики.
Почти на $3 млрд Украина экспортировала товаров в июле текущего года. В то же время физический объем экспорта в июле на 0,6% меньше, чем в июне, что связано с сезонной пересменкой в аграрных культурах, которые экспортируются. Всего в июле, по сравнению с предыдущим месяцем, украинский экспорт вырос на 9%. Крупнейшим торговым партнером Украины остается ЕС - 56% экспорта из Украины приходится именно на европейские рынки. Лидирующие позиции среди стран-импортеров продукции из Украины вне ЕС занимают Китай, Египет, Турция и Индия, а также страны Средиземноморья. В частности, развитие сети соглашений о свободной торговле со странами Средиземноморья - в приоритете правительства
Детали
В аграрном секторе Украина экспортировала в июле:
Среди промышленной продукции в структуре украинского экспорта преобладают:
По видам транспорта Украина поставила товаров на внешние рынки в июле:
Среди государств ЕС, как сообщается, лидерами по импорту украинской продукции являются Польша ($358 млн), Испания ($190 млн), Германия ($178 млн), Нидерланды ($147 млн), Италия ($136 млн).
Кроме ЕС, по данным Минэкономики, больше всего украинской продукции экспортируется в Китай - $175 млн (-3,1%), Египет - $143 млн (+17,5%), Турцию - $134 млн (+32,7%), Индию - $89 млн (+137%), Республику Молдова - $87 млн, Ливан - $44 млн, Алжир - $39,5, США - $39,2 млн, Израиль - $39 млн, Индонезию - $38,5 млн.
Напомним
Украина экспортирует около 80% продукции морем, достигая довоенных показателей. С начала маркетингового года экспорт зерна вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув 3,44 млн тонн.