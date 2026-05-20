Украина рассчитывает на возобновление переговоров о зоне свободной торговли с Сербией - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский и Вучич обсудили укрепление отношений и визит чиновника в Белград. Украина стремится возобновить переговоры о зоне свободной торговли.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Сербии Александром Вучичем. Глава государства подчеркнул, что Киев рассчитывает на взаимовыгодные договоренности, в частности относительно возобновления переговоров о зоне свободной торговли с Сербией, передает УНН.
Детали
Лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений между Украиной и Сербией. Президенты имеют одинаковую позицию: отношения должны быть сильными и имеют потенциал для развития.
Зеленский отметил, что в эти дни в Белграде будет работать определенный представитель правительства Украины – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.
"Рассчитываем на взаимовыгодные договоренности, в частности относительно возобновления переговоров о зоне свободной торговли с Сербией", – подчеркнул Глава государства.
Президент Сербии также рассказал о дипломатической адженде на ближайшее время. Лидеры договорились быть на связи.
