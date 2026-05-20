Украина рассчитывает на возобновление переговоров о зоне свободной торговли с Сербией - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Сербии Александром Вучичем. Глава государства подчеркнул, что Киев рассчитывает на взаимовыгодные договоренности, в частности относительно возобновления переговоров о зоне свободной торговли с Сербией, передает УНН.

Детали

Лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений между Украиной и Сербией. Президенты имеют одинаковую позицию: отношения должны быть сильными и имеют потенциал для развития.

Зеленский отметил, что в эти дни в Белграде будет работать определенный представитель правительства Украины – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Зеленский назначил экс-секретаря СНБО Литвиненко послом Украины в Сербии

"Рассчитываем на взаимовыгодные договоренности, в частности относительно возобновления переговоров о зоне свободной торговли с Сербией", – подчеркнул Глава государства.

Президент Сербии также рассказал о дипломатической адженде на ближайшее время. Лидеры договорились быть на связи.

Сербия и ПРООН выделяют 2 млн евро для энергосистемы Украины