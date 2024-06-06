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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

Украина давит на США и другие страны, чтобы они активизировали подготовку пилотов F16 перед передачей этих самолетов в Киев.

Война •   •  293 просмотра
Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

Французская полиция задержала гражданина Украины и рф со взрывчаткой в отеле

26-летний мужчина с двойным гражданством Украины и рф был арестован во Франции после взрыва в гостиничном номере недалеко от парижского аэропорта, где полиция обнаружила материалы для изготовления взрывчатки.

Криминал и ЧП •   •  1147 просмотра
Французская полиция задержала гражданина Украины и рф со взрывчаткой в отеле

В результате атака беспилотника на российскую нефтебазу в белгородской области загорелся резервуар

Беспилотник-камикадзе атаковал нефтебазу в белгородской области рф, вызвав возгорание резервуара, которое было погашено пожарными, с некоторым материальным ущербом, но без сообщений о жертвах.

Война •   •  2094 просмотра
В результате атака беспилотника на российскую нефтебазу в белгородской области загорелся резервуар

Полиция разоблачила мошенничество: Ривненчанка обманула одесских продавцов обуви более чем на 700 тысяч гривен

25-летняя жительница Ровенской области обманула одесских продавцов обуви более чем на 700 тысяч гривен, используя поддельные платежные квитанции для получения бесплатной обуви в течение 4 месяцев.

Общество •   •  2856 просмотра
Полиция разоблачила мошенничество: Ривненчанка обманула одесских продавцов обуви более чем на 700 тысяч гривен

Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?

Продолжительность отключений электроэнергии в разных регионах Украины различается из-за особенностей структуры потребления и критической инфраструктуры в каждом регионе, при этом в таких регионах, как Днепропетровск, отключение электроэнергии происходит реже, чем в регионах с большим количеством жилых домов и небольшими потребительскими нагрузками, таких как Закарпатье.

Общество •   •  3941 просмотра
Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?

В российском новошахтинске на нефтеперерабатывающем заводе загорелся пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в российском городе новошахтинск ростовской области вспыхнул пожар после того, как были слышны взрывы, указывающие на возможную активность противовоздушной обороны.

Война •   •  4528 просмотра
В российском новошахтинске на нефтеперерабатывающем заводе загорелся пожар

Враг атакует: угроза применения баллистического оружия с востока

Воздушные силы информируют об угрозе применения баллистического оружия с востока.

Война •   •  5214 просмотра
Враг атакует: угроза применения баллистического оружия с востока

В результате столкновения поездов в Чехии погибли 2 человека, десятки получили ранения

Два человека погибли и десятки получили ранения в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Чехии недалеко от центрального железнодорожного вокзала Пардубице.

Новости Мира •   •  5183 просмотра
В результате столкновения поездов в Чехии погибли 2 человека, десятки получили ранения

путин угрожает использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф

путин пригрозил использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф в случае угрозы, отрицая при этом обвинения в бряцании ядерным оружием.

Война •   •  8036 просмотра
путин угрожает использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф

В Запорожье прогремел взрыв

В Запорожье произошел взрыв.

Общество •   •  7549 просмотра
В Запорожье прогремел взрыв