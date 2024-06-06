Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

Украина давит на США и другие страны, чтобы активизировать обучение пилотов F-16 перед передачей этих самолетов Киеву. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Согласно последним сообщениям, во время серии встреч в последние недели Украина официально запросила у США обучение пилотов F-16 на базе Национальной гвардии Морриса в Тусоне, штат Аризона.

Отмечается, что сейчас Украина имеет 30 пилотов, готовых начать обучение в США. Однако администрация президента Джо Байдена сообщила, что программа обучения в Аризоне из-за нехватки мест может принять только 12 пилотов-стажеров одновременно. Кроме того, учебные заведения пилотов в Дании и Румынии имеют аналогичную проблему с доступными местами для тренировок.

Напомним

Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия этим летом планируют отправить в Киев более 60 самолетов F-16 американского производства.

Украинцы утверждают, что возможность летать на большем количестве F16 поможет им оттеснить российские силы от линии фронта в таких местах, как Харьков. Однако США заявили, что не ожидают, что реактивные самолеты существенно изменят ход боевых действий.

Украинские пилоты завершили обучение на F-16 в США