Україна закликає США і союзників розпочати підготовку пілотів F-16 - Politico
Київ • УНН
Україна тисне на США та інші країни, щоб вони активізували підготовку пілотів F-16 перед передачею цих літаків до Києва.
Україна тисне на США та інші країни, щоб активізувати навчання пілотів F-16 перед передачею цих літаків Києву. Про це повідомляє Politico, передає УНН.
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За останніми звітами, під час серії зустрічей останніми тижнями Україна офіційно попросила США щодо навчання для пілотів F-16 на базі Національної гвардії Морріса в Тусоні, штат Аризона.
Зазначається, що нині Україна має 30 пілотів, готових розпочати навчання у США. Однак адміністрація президента Джо Байдена повідомила, що програма навчання в Аризоні через нестачу місць може прийняти лише 12 пілотів-стажерів одночасно. Крім того, заклади навчань пілотів у Данії та Румунії мають подібну проблему з доступними місцями для тренувань.
Нагадаємо
Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія цього літа планують відправити до Києва понад 60 літаків F-16 американського виробництва.
Українці стверджують, що можливість літати на більшій кількості F-16 допоможе їм відтіснити російські сили від лінії фронту в таких місцях, як Харків. Проте США заявили, що не очікують, що реактивні літаки суттєво змінять хід бойових дій.
Українські пілоти завершили навчання на F-16 у США24.05.24, 05:46 • 113359 переглядiв