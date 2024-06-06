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Україна закликає США і союзників розпочати підготовку пілотів F-16 - Politico

Україна закликає США і союзників розпочати підготовку пілотів F-16 - Politico

Київ • УНН

 • 109779 перегляди

Україна тисне на США та інші країни, щоб вони активізували підготовку пілотів F-16 перед передачею цих літаків до Києва.

Україна тисне на США та інші країни, щоб активізувати навчання пілотів F-16 перед передачею цих літаків Києву. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

Деталі

За останніми звітами, під час серії зустрічей останніми тижнями Україна офіційно попросила США щодо навчання для пілотів F-16 на базі Національної гвардії Морріса в Тусоні, штат Аризона.

Зазначається, що нині Україна має 30 пілотів, готових розпочати навчання у США. Однак адміністрація президента Джо Байдена повідомила, що програма навчання в Аризоні через нестачу місць може прийняти лише 12 пілотів-стажерів одночасно. Крім того, заклади навчань пілотів у Данії та Румунії мають подібну проблему з доступними місцями для тренувань.

Нагадаємо

Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія цього літа планують відправити до Києва понад 60 літаків F-16 американського виробництва.

Українці стверджують, що можливість літати на більшій кількості F-16 допоможе їм відтіснити російські сили від лінії фронту в таких місцях, як Харків. Проте США заявили, що не очікують, що реактивні літаки суттєво змінять хід бойових дій.

Українські пілоти завершили навчання на F-16 у США24.05.24, 05:46 • 113359 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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