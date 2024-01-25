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Ученые обнаружили в Антарктиде неизвестные ранее колонии императорских пингвинов

Ученые обнаружили в Антарктиде неизвестные ранее колонии императорских пингвинов

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 02:30  •  20509 просмотра

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Исследователи обнаружили четыре ранее незамеченные колонии императорских пингвинов в Антарктиде. Некоторые колонии переместились из-за таяния льда вследствие изменения климата, что уменьшило общую численность популяции до 300 000 пар.

Четыре недавно найденные колонии, вероятно, существовали много лет, но ученые ранее их не замечали. Это преимущественно небольшие колонии, каждая из которых насчитывает менее тысячи гнездовых пар. Об этом сообщает Phys.org, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что неизвестные колонии императорских пингвинов были замечены на новых спутниковых снимках.

Согласно исследованию, опубликованному в среду, по крайней мере некоторые императорские пингвины перемещают свои колонии, поскольку таяние льда в результате изменения климата угрожает местам размножения.

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Одна колония пингвинов возле залива Галли, кажется, переместилась примерно на 30 километров (19 миль) на восток, сказал Питер Фретвелл, исследователь Британской антарктической службы. Он отметил, что нестабильные условия, начиная с 2016 года, сделали старое место опасным.

Императорские пингвины взяли на себя задачу найти более устойчивый морской лед,

сказал он.

По его словам, четыре недавно найденные колонии, вероятно, существовали много лет, но ученые ранее их не замечали. Это преимущественно небольшие колонии, каждая из которых насчитывает менее 1000 гнездовых пар. Сейчас ученым известно о 66 колониях императорских пингвинов.

Он также добавил, что замеченные колонии пингвинов не сильно меняют общую оценку численности популяции - сейчас меньше чем около 300 000 размножающихся пар, - но они помогают ученым понять, куда могут двигаться пингвины.

Справочно

Императорские пингвины, которые считаются "почти под угрозой" исчезновения, являются крупнейшими пингвинами в мире. Они выращивают своих птенцов антарктической зимой на участках замерзшего морского льда. Но если лед распадется до того, как птенцы вылетят, большинство из них погибнет.

Украинские полярники показали, как пингвины "катаются" на антарктических склонах02 январь 2024, 03:28 • 37120 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Вчені виявили в Антарктиді невідомі раніше колонії імператорських пінгвінів
Scientists discover previously unknown colonies of emperor penguins in Antarctica
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Ученые обнаружили в Антарктиде неизвестные ранее колонии императорских пингвинов

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