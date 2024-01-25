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Вчені виявили в Антарктиді невідомі раніше колонії імператорських пінгвінів

Вчені виявили в Антарктиді невідомі раніше колонії імператорських пінгвінів

Київ • УНН

 • 25944 перегляди

Дослідники виявили чотири раніше непомічені колонії імператорських пінгвінів в Антарктиді. Деякі колонії перемістилися через танення льоду внаслідок зміни клімату, що зменшило загальну чисельність популяції до 300 000 пар.

Чотири нещодавно знайдені колонії, ймовірно, існували багато років, але вчені раніше їх не помічали. Це переважно невеликі колонії, кожна з яких нараховує менше тисячі гніздових пар.Про це повідомляє Phys.org, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що невідомі колонії імператорських пінгвінів були помічені на нових супутникових знімках.

Згідно з дослідженням, опублікованим у середу, принаймні деякі імператорські пінгвіни переміщують свої колонії, оскільки танення льоду внаслідок зміни клімату загрожує місцям розмноження.

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Одна колонія пінгвінів біля затоки Галлі, здається, перемістилася приблизно на 30 кілометрів (19 миль) на схід, сказав Пітер Фретвелл, дослідник Британської антарктичної служби. Він зазначив, що нестабільні умови, починаючи з 2016 року, зробили старе місце небезпечним.

Імператорські пінгвіни взяли на себе завдання знайти більш стійкий морський лід,

сказав він.

За його словами, чотири нещодавно знайдені колонії, ймовірно, існували багато років, але вчені раніше їх не помічали. Це переважно невеликі колонії, кожна з яких нараховує менш як 1000 гніздових пар. Наразі вченим відомо про 66 колоній імператорських пінгвінів.

Він також додав, що помічені колонії пінгвінів не сильно змінюють загальну оцінку чисельності популяції — наразі менше ніж близько 300 000 пар, що розмножуються, — але вони допомагають вченим зрозуміти, куди можуть рухатися пінгвіни.

Довідково

Імператорські пінгвіни, які вважаються "майже під загрозою" зникнення, є найбільшими пінгвінами у світі. Вони вирощують своїх пташенят антарктичною зимою на ділянках замерзлого морського льоду. Але якщо лід розпадеться до того, як пташенята вилетять, більшість із них загине.

Українські полярники показали, як пінгвіни "катаються" на антарктичних схилах02.01.24, 05:28 • 38153 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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