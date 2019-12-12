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У Зеленского поблагодарили США за санкции против "Северного потока-2"

У Зеленского поблагодарили США за санкции против "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 16638 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Офис Президента Украины Владимира Зеленского выразил благодарность Палате представителей Конгресса США за поддержку законопроекта об оборонном бюджете на 2020 год, который, кроме военной помощи Украине, включает санкции относительно "Северного потока-2". Об этом говорится в сообщении ОПУ в Twitter, передает УНН.

"Украина благодарна за 337 голосов в поддержку санкций, связанных со строительством "Северного потока-2". Это политический проект, который подрывает энергетическую безопасность Европы", - говорится в сообщении Офиса.

Отметим, накануне благодарность за соответствующее решение выразил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Позитивная новость для Украины. Следующий шаг - голосование за этот законопроект в Сенате на следующей неделе, подписание закона Президентом Трампом и внедрение", - написал он у себя в Facebook.

Как сообщал УНН, Палата представителей Конгресса США в среду, 11 декабря, одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов, в которую включена военная помощь для Украины.

В законопроект, которым утверждается оборонный бюджет США (NDAA), включены положения о санкциях в отношении компаний, которые причастны к строительству российских морских энергетических трубопроводов, которым является "Северный поток-2", что может остановить его строительство.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что готов немедленно подписать закон о государственном оборонном бюджете (NDAA) на 2020 год после того, как за него проголосует Конгресс.

Ukraine is grateful for 337 votes to support sanctions related to # NordStream2 construction. This is a political project that undermines energy security of #Europe . @congressdotgov @USEmbassyKyiv 337

- Офис Президента (@APUkraine) 12 декабря 2019 г.

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