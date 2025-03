У Зеленского поблагодарили США за санкции против "Северного потока-2"

"Украина благодарна за 337 голосов в поддержку санкций, связанных со строительством "Северного потока-2". Это политический проект, который подрывает энергетическую безопасность Европы", - говорится в сообщении Офиса.

Отметим, накануне благодарность за соответствующее решение выразил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Позитивная новость для Украины. Следующий шаг - голосование за этот законопроект в Сенате на следующей неделе, подписание закона Президентом Трампом и внедрение", - написал он у себя в Facebook.

Как сообщал УНН, Палата представителей Конгресса США в среду, 11 декабря, одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов, в которую включена военная помощь для Украины.

В законопроект, которым утверждается оборонный бюджет США (NDAA), включены положения о санкциях в отношении компаний, которые причастны к строительству российских морских энергетических трубопроводов, которым является "Северный поток-2", что может остановить его строительство.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что готов немедленно подписать закон о государственном оборонном бюджете (NDAA) на 2020 год после того, как за него проголосует Конгресс.

Ukraine is grateful for 337 votes to support sanctions related to # NordStream2 construction. This is a political project that undermines energy security of #Europe . @congressdotgov @USEmbassyKyiv 337

