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У Зеленського подякували США за санкції проти "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Офіс Президента України Володимира Зеленського висловив подяку Палаті представників Конгресу США за підтримку законопроекту про оборонний бюджет на 2020 рік, який, крім військової допомоги Україні, включає санкції щодо "Північного потоку-2". Про це йдеться в повідомленні ОПУ в Twitter, передає УНН.

"Україна вдячна за 337 голосів на підтримку санкцій, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку-2". Це політичний проект, який підриває енергетичну безпеку Європи", - йдеться в повідомленні Офісу.

Відзначимо, напередодні подяку за відповідне рішення висловив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Позитивна новина для України. Наступний крок - голосування за цей законопроект в Сенаті наступного тижня, підписання закону Президентом Трампом і впровадження", - написав він у себе в Facebook. 

Як повідомляв УНН, Палата представників Конгресу США в середу, 11 грудня, схвалила законопроект про державну оборону на суму 738 млрд доларів, в яку включена військова допомога для України.

У законопроект, яким затверджується оборонний бюджет США (NDAA), включені положення про санкції щодо компаній, які причетні до будівництва російських морських енергетичних трубопроводів, яким є "Північний потік-2", що може зупинити його будівництво.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий негайно підписати закон про державний оборонний бюджет (NDAA) на 2020 рік після того, як за нього проголосує Конгрес.

Ukraine is grateful for 337 votes to support sanctions related to #NordStream2 construction. This is a political project that undermines energy security of #Europe. @congressdotgov @USEmbassyKyiv337

— Офіс Президента (@APUkraine) 12 декабря 2019 г.

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