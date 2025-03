У Зеленського подякували США за санкції проти "Північного потоку-2"

"Україна вдячна за 337 голосів на підтримку санкцій, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку-2". Це політичний проект, який підриває енергетичну безпеку Європи", - йдеться в повідомленні Офісу.

Відзначимо, напередодні подяку за відповідне рішення висловив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Позитивна новина для України. Наступний крок - голосування за цей законопроект в Сенаті наступного тижня, підписання закону Президентом Трампом і впровадження", - написав він у себе в Facebook.

Як повідомляв УНН, Палата представників Конгресу США в середу, 11 грудня, схвалила законопроект про державну оборону на суму 738 млрд доларів, в яку включена військова допомога для України.

У законопроект, яким затверджується оборонний бюджет США (NDAA), включені положення про санкції щодо компаній, які причетні до будівництва російських морських енергетичних трубопроводів, яким є "Північний потік-2", що може зупинити його будівництво.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий негайно підписати закон про державний оборонний бюджет (NDAA) на 2020 рік після того, як за нього проголосує Конгрес.

