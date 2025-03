В Токио официально открыли XVI летние Паралимпийские игры: детали

Детали

Украину на этих Паралимпийских играх будут представлять 143 спортсмена, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Знаменосцами на церемонии открытия стали пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.

“У нас есть крылья” — таков девиз Паралимпиады в Токио. Оргкомитет напомнил о главной концепции соревнований. “Мы все знаем, что чувствуешь, когда ветер дует в лицо. Но паралимпийские атлеты знают, что неважно, в каком направлении дует ветер”, — заявляют организаторы.

На церемонии открытия Игр пронесли флаг Афганистана в знак солидарности к гражданам этой страны и, в частности, к ее спортсменам.

Не приняла участия в церемонии открытия делегация Новой Зеландии. Представители островного государства объяснили это необходимостью придерживаться правилам безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Оргкомитет также добавил, что Токио стал первым городом в истории, который принимает Паралимпийские игры уже во второй раз.

Did you know?



The Paralympic Games have returned to Tokyo for the first time in 57 years, making Tokyo the first-ever city to host the Paralympic Games twice!#Paralympics #Tokyo2020 #OpeningCeremony pic.twitter.com/oL5bwtxitI

Церемония открытия

В начале церемонии на центр стадиона вынесли национальный флаг Японии.

Над сводами арены, трибуны которого остались пустыми из-за коронавирусных ограничений, прозвучал национальный гимн Японии в исполнении незрячей певицы — и поднят флаг страны.

“Пора делать дело в Паралимпийском аэропорту! Экипаж готов заставить ветер дуть”, — сообщил далее в Twitter оргкомитет.

#OpeningCeremony #Paralympics pic.twitter.com/DJqzFRaVtj

Далее стартовал парад атлетов, стоит отметить, что на Паралимпийских играх Греция не открывает шествией стран-участниц.

That’s how we feel too#OpeningCeremony pic.twitter.com/hGtkmOjT3R

Как и на Олимпийских играх, первыми вышли представители команды беженцев — те атлеты, которые не смогли выступать на соревнованиях от конкретной страны. Напомним, что делегации выходили в алфавитном порядке — но не в соответствии с латинским алфавитом, а по алфавиту страны-организатора — в этот раз Японии.

Afghanistan’s flag was flown tonight at the #OpeningCeremony as an “act of solidarity and peace”.

“A team that doesn’t have cracks” #OpeningCeremony #Paralympics pic.twitter.com/meD5c5tLHD

Hey #CHN #OpeningCeremony pic.twitter.com/k58RuQ38jV

Love the energy Brazil! #OpeningCeremony pic.twitter.com/9yLIw4HSoo

pic.twitter.com/U6q0CIgphT

.@TeamUSA! We must stop meeting like this pic.twitter.com/tUZCQUlax6

YOROSHIKU ONEGAISHIMASU #OpeningCeremony pic.twitter.com/C7pQp4xbYt

По завершении парада продолжился перформанс. Идея — самолеты и крылья. Главная участница представления — 13-летняя актриса на коляске.

Those colours!



The Parade of Athletes has now finished! #OpeningCeremony #Tokyo2020 pic.twitter.com/Jh6owUqJvp

Say hello to the Little One-Winged Plane who dreams of taking to the sky #UnitedByEmotion | #Paralympics pic.twitter.com/FBWhZjKjTS

Далее последовала официальная часть церемонии открытия. Для произнесения приветственных речей вышли на стадион глава оргкомитета Паралимпиады-2020 Сэйко Хасимото и руководитель Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Глава МПК говорил о том, что пандемия должна была сплотить человечество, но есть деструктивные моменты в виде дискриминации. “В нашем различии — наша сила, а не слабость”, — сказал он. Парсон заявил, что восхищается мужеством паралимпийцев, которые не прекращали тренировок, несмотря на перенос Игр на год.

The #Paralympics flag has entered the Olympic Stadium.#OpeningCeremony | #Paralympics#Tokyo2020 | #UnitedByEmotion pic.twitter.com/koqF2iT8zh

“We at Tokyo 2020 will do everything in our power to make these Paralympic Games a celebration of all that

para-athletes have achieved and an inspiration for true social change.” — #Tokyo2020 President HASHIMOTO Seiko pic.twitter.com/6yAV3QIXtd

После Император Японии Нарухито объявил Игры XVI летней Паралимпиады — открытыми. Далее на арену был вынесен флаг Паралимпийского комитета.

Следом за клятвой спортсменов, тренеров и судебного корпуса — последовал перформанс, включавший в себя выступление известного японского гитариста Хотэя Томоясу и его наиболее популярного трека “Battle Without Honor or Humanity”.

Say hello to the Dazzling Truck and their companions! #UnitedByEmotion | #OpeningCeremony pic.twitter.com/vhsWp9KMrV

В конечном счете зло побеждено и девочка, главный персонаж перформанса, оказывается в окружении настоящих друзей. Погас свет и огнями обозначилась свободная взлетная полоса, которая показывает, что путь расчищен и самолет может лететь вперед к мечте.

#UnitedByEmotion pic.twitter.com/zJP4bSePKl

The #Paralympics flame has arrived to the #OpeningCeremony pic.twitter.com/GZezL2Ogxf

Далее много-много маленьких огоньков появились на стадионе — это олимпийские факелы, которые прошли эстафету олимпийского огня по всему миру. “Ты чей-то свет” — это девиз эстафеты Игр. Несколько участников эстафеты паралимпийского огня с факелами вышли на арену и направились к чаше Олимпийского огня. Подойде к ней с разных сторон — огонь Игр был зажжен, ознаменовав таким образом — старт соревнований.

The #Tokyo2020 #Paralympic cauldron is lit! pic.twitter.com/RP06SQqAqA

