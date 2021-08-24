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У Токіо офіційно відкрили XVI літні Паралімпійські ігри: деталі

У Токіо офіційно відкрили XVI літні Паралімпійські ігри: деталі

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. На Національному стадіоні у Токіо пройшла церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор, які пройдуть в японській столиці з 24 серпня по 5 вересня 2021 року.

Деталі

Україну на цих Паралімпійських іграх представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться в 15 видах спорту. Прапороносцями на церемонії відкриття стали плавці Єлизавета Мерешко і Віктор Смирнов.

“У нас є крила” — такий девіз Паралімпіади в Токіо. Оргкомітет нагадав про головну концепцію змагань. “Ми всі знаємо, що відчуваєш, коли вітер дме в обличчя. Але паралімпійські атлети знають, що неважливо, в якому напрямку дме вітер”, — заявляють організатори.

На церемонії відкриття Ігор пронесли прапор Афганістану в знак солідарності до громадян цієї країни і, зокрема, до її спортсменів.

Не прийняла участі в церемонії відкриття делегація Нової Зеландії. Представники острівної держави пояснили це необхідністю дотримуватися правил безпеки в умовах пандемії коронавируса.

Оргкомітет також додав, що Токіо стало першим містом в історії, який приймає Паралімпійські ігри вже вдруге.

Did you know?

The Paralympic Games have returned to Tokyo for the first time in 57 years, making Tokyo the first-ever city to host the Paralympic Games twice! #Paralympics # Tokyo2020 #OpeningCeremony pic.twitter.com/oL5bwtxitI

— Paralympic Games (@Paralympics) August 24, 2021

Церемонія відкриття

На початку церемонії на центр стадіону винесли національний прапор Японії.

Над склепінням арени, трибуни якого залишилися порожніми через коронавірусні обмеження, прозвучав національний гімн Японії у виконанні незрячої співачки — і піднято прапор країни.

“Пора робити справу в Паралімпійських аеропорту! Екіпаж готовий змусити вітер дути”, — повідомив далі в Twitter оргкомітет.

#OpeningCeremony #Paralympics pic.twitter.com/DJqzFRaVtj

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) August 24, 2 021

Далі стартував парад атлетів, варто зазначити, що на Паралімпійських іграх Греція не відкриває ходи країн-учасниць.

That ’s how we feel too #OpeningCeremony pic.twitter.com/hGtkmOjT3R

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) August 24, 2021

Як і на Олімпійських іграх, першими вийшли представники команди біженців — ті атлети, які не змогли виступати на змаганнях від конкретної країни. Нагадаємо, що делегації виходили в алфавітному порядку — але не у відповідності з латинським алфавітом, а за алфавітом країни-організатора — цього разу Японії.

Afghanistan ’s flag was flown tonight at the #OpeningCeremony as an “act of solidarity and peace”.

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) August 24, 2021

“A team that does not have cracks” #OpeningCeremony #Paralympics pic.twitter.com/meD5c5tLHD

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) August 24, 2021

Hey #CHN #OpeningCeremony pic.twitter.com/k58RuQ38jV

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) August 24, 2021

Love the energy Brazil! #OpeningCeremony pic.twitter.com/9yLIw4HSoo

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) August 24, 2 021

pic.twitter.com/U6q0CIgphT

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) August 24, 2021

. @TeamUSA ! We must stop meeting like this pic.twitter.com/tUZCQUlax6

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) August 24, 2021

YOROSHIKU ONEGAISHIMASU #OpeningCeremony pic.twitter.com/C7pQp4xbYt

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) August 24, 2021

По завершенні параду продовжився перформанс. Ідея — літаки і крила. Головна учасниця вистави — 13-річна акторка на візку.

Those colours!

The Parade of Athletes has now finished! #OpeningCeremony # Tokyo2020 pic.twitter.com/Jh6owUqJvp

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) August 24, 2021

Say hello to the Little One-Winged Plane who dreams of taking to the sky #UnitedByEmotion | #Paralympics pic.twitter.com/FBWhZjKjTS

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) August 24, 2021

Далі послідувала офіційна частина церемонії відкриття. Для виголошення вітальних промов вийшли на стадіон глава оргкомітету Паралімпіади-2020 Сейко Хасімото і керівник Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс.

Глава МПК говорив про те, що пандемія повинна була згуртувати людство, але є деструктивні моменти у вигляді дискримінації. “У нашій відмінності — наша сила, а не слабкість”, — сказав він. Парсон заявив, що захоплюється мужністю паралімпійців, які не припиняли тренувань, незважаючи на перенесення Ігор на рік.

The #Paralympics flag has entered the Olympic Stadium. #OpeningCeremony | #Paralympics # Tokyo2020 | #UnitedByEmotion pic.twitter.com/koqF2iT8zh

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) August 24, 2021

“We at Tokyo 2020 will do everything in our power to make these Paralympic Games a celebration of all that
para-athletes have achieved and an inspiration for true social change. ” - # Tokyo2020 President HASHIMOTO Seiko pic.twitter.com/6yAV3QIXtd

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) August 24, 2021

Після Імператор Японії Нарухіто оголосив Ігри XVI літньої Паралімпіади — відкритими. Далі на арену було винесено прапор Паралімпійського комітету.

Слідом за клятвою спортсменів, тренерів та судового корпусу — слідував перформанс, що включав в себе виступ відомого японського гітариста Хотея Томоясу і його найбільш популярного треку “Battle Without Honor or Humanity”.

Say hello to the Dazzling Truck and their companions! #UnitedByEmotion | #OpeningCeremony pic.twitter.com/vhsWp9KMrV

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) August 24, 2021

В кінцевому рахунку зло переможене і дівчинка, головний персонаж перформансу, опиняється в оточенні справжніх друзів. Згасло світло і вогнями позначилася вільна злітна смуга, яка показує, що шлях розчищено і літак може летіти вперед до мрії.

#UnitedByEmotion pic.twitter.com/zJP4bSePKl

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) August 24, 2 021

The #Paralympics flame has arrived to the #OpeningCeremony pic.twitter.com/GZezL2Ogxf

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) August 24, 2021

Далі багато-багато маленьких вогників з’явилися на стадіоні — це олімпійські факели, які пройшли естафету олімпійського вогню по всьому світу. “Ти чийсь світ” — це девіз естафети Ігор. Декілька учасників естафети паралімпійського вогню з факелами вийшли на арену і попрямували до чаші Олімпійського вогню. Підійшовши до неї з різних сторін — вогонь Ігор був запалений, ознаменувавши таким чином — старт змагань.

The # Tokyo2020 #Paralympic cauldron is lit! pic.twitter.com/RP06SQqAqA

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) August 24, 2021

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